Sve je puno krvi: Napadnut vozač autobusa, traje potraga za napadačem

U Ljubljani se večeras dogodio se napad oštrim predmetom, u kojem je vozač autobusa teško ozlijeđen. Počinitelj je nakon napada pobjegao, dok je vozač prevezen u ljubljanski klinički centar, piše 24ur.

Policija traga za osumnjičenikom. Ono što je do sada poznat, u dobi je od 35 do 50 godina, visokog između 180 i 190 centimetara, svijetle kose i svijetle brade, izvijestila je Policijska uprava Ljubljana. U trenutku događaja nosio je crvenu jaknu.

Istovremeno, policajci upozoravaju građane da se, ako uoče osumnjičenika, ne izlažu, već da odmah pozovu policiju na broj 113, jer se na temelju opisanog djela radi o opasnoj osobi.

Svi raspoloživi policajci i kriminalistički istražitelji su na mjestu događaja, potvrdila je ljubljanska policijska uprava za 24ur.com. Područje nadlijeće i helikopter.

Napadnuti vozač trenutačno se nalazi na intenzivnoj njezi. Neslužbeno se doznaje da je zadobio teške ozljede glave, ali nije u životnoj opasnosti.

