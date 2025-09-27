Nakon masivnog potresa u kojem ima ozlijeđenih, zemlju pogodilo skoro 50 naknadnih podrhtavanja

Najmanje sedam osoba ozlijeđeno je nakon što je potres magnitude 5,6 pogodio okrug Longxi u kineskoj provinciji Gansu rano u subotu, potresavši dijelove sjeverozapadne Kine, piše Independent.

Prema Kineskom centru za mreže potresa (CENC), potres se dogodio u 5.49 sati po lokalnom vremenu na dubini od 10 km. Epicentar je bio oko 140 kilometara jugoistočno od glavnog grada provincije Lanzhou.

Prema prvim informacijama, ni jedan nije teže ozlijeđen. Za sad nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj.

Susjedni okruzi poput Zhangxiana, Weiyuana, Lintaoa u Dingxiju i Wushana u Tianshuiju također su osjetili podrhtavanje tla. U satima nakon početnog udara zabilježena su 42 naknadna potresa, uključujući dva magnitude od 4,0 do 4,9, što je izazvalo zabrinutost među lokalnim stanovnicima. Boje se da ne bi došlo do ruđenja građevina.

Neki stanovnici također su izvijestili da su osjetili podrhtavanje tla čak do Xi'ana, oko 400 km istočno.

Uništeno više od 100 zgrada

Državni mediji i lokalne vlasti navode da je osam kuća uništeno, a više od 110 zgrada oštećeno.

Vlasti na pokrajinskoj i nacionalnoj razini mobilizirale su spasilačke i procjeniteljske timove, poslale vatrogasne i civilne spasilačke snage te pokrenule nacionalni odgovor na potres IV. razine, a istovremeno pokrenule snažniji regionalni odgovor hitnih službi III. razine.

Ministarstvo za upravljanje u hitnim situacijama pozvalo je na ubrzanu provjeru štete i raspoređivanje resursa za pomoć. Ministar za upravljanje u hitnim situacijama i zamjenik zapovjednika stožera za pomoć u potresu u kineskom kabinetu, Wang Xiangx, zatražio je "brzu provjeru uvjeta potresa i štete".

Tri željezničke linije privremeno su obustavljene, a brza željeznička pruga u blizini zone potresa prometovala je smanjenom brzinom od 40-60 km/h kao mjera opreza.

Spasilačke službe navodno provjeravaju električne, komunikacijske i transportne mreže zbog poremećaja i strukturnih ranjivosti.

Gansu leži u seizmički aktivnom pojasu duž sjeveroistočnog ruba Tibetanske visoravni, a prošli potresi tamo su se pokazali razornima. U prosincu 2023. godine, potres magnitude 6,2 u okrugu Jishishan odnio je 151 život.

