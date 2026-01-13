FREEMAIL
LANSIRALI BALISTIČKE PROJEKTILE?

Najsnažniji ruski udari na dva najveća ukrajinska grada: Broje se žrtve, svjedoci čuli strašne eksplozije

Najsnažniji ruski udari na dva najveća ukrajinska grada: Broje se žrtve, svjedoci čuli strašne eksplozije
Foto: Stringer/afp/profimedia/ilustracija

Ukrajinske oružane snage zasad nisu komentirale puni razmjer napada

13.1.2026.
6:50
Hina
Stringer/afp/profimedia/ilustracija
Rusija je u utorak rano ujutro izvela najsnažniji i najkoncentriraniji val raketnih napada na dva najveća ukrajinska grada ove godine, objavili su ukrajinski dužnosnici i mediji, pri čemu su u sjeveroistočnom gradu Harkivu poginule četiri osobe.

Šef kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da je glavni grad Kijev bio izložen kratkom, ali intenzivnom raketnom napadu.

Reutersovi očevici čuli su eksplozije u gradu, no zasad nema službenih informacija o žrtvama ili materijalnoj šteti. Telegram kanali koji prate situaciju u Ukrajini naveli su da je tijekom noći, u razdoblju od oko sat vremena, lansirano približno 20 balističkih projektila, opisujući taj napad kao najintenzivniji ove godine. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode s Telegrama.

Četvero mrtvih u Harkivu

Ukrajinske oružane snage zasad nisu komentirale puni razmjer napada, a iz Rusije nije bilo komentara o napadima.

U Harkivu, gradu udaljenom oko 30 kilometara od granice i čestoj meti ruskih udara, regionalni guverner Oleh Sinjehubov izjavio je da su četiri osobe poginule u napadu na rubni dio grada. Dodao je da je šest osoba ozlijeđeno.

Rusija od početka invazije u veljači 2022. godine učestalo napada ukrajinske gradove raketama i dronovima, ciljajući energetsku infrastrukturu i ostavljajući milijune ljudi bez struje i grijanja tijekom zime, dok se obrambeni sustavi Kijeva sve teže nose s presretanjem napada.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina

