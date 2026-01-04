Najmanje 40 poginulih i oko 90 ozlijeđenih: 'Život ljudi poput njega nije mu vrijedio ništa'

Najmanje 40 ljudi poginulo je u američkom napadu na Venezuelu u subotu ujutro, uključujući vojne i civilne osobe, prema visokopozicioniranom venezuelanskom dužnosniku koji je govorio pod uvjetom anonimnosti kako bi opisao preliminarne izvještaje, izvijestio je The New York Times.

Napominjemo kako se ranije saznalo da je oko 90 venezuelanskih vojnika ozlijeđeno, prema podacima nevladine organizacije Mreža liječnika.

Predsjednik Donald Trump je u subotu na Fox News rekao da američki vojnici nisu poginuli, ali je sugerirao da su neki pripadnici službe ozlijeđeni. General Dan Caine, predsjednik Združenog stožera, kasnije je tog dana na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu s Trumpom rekao da su američki helikopteri koji su prevozili venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu doživjeli bili napadnuti. Naveo je da je jedan helikopter pogođen, ali da je “ostao sposoban za let”, a svi američki zrakoplovi “su se vratili kući”.

"Ne znam gdje ću sad"

Neposredno nakon američkog napada počele su pristizati informacije o smrti venezuelanskog civila u Catia La Maru, siromašnoj obalnoj četvrti zapadno od zračne luke u Caracasu. Tamo je zračni napad pogodio trokatnicu s civilnim stanovima i srušio vanjski zid u ranim jutarnjim satima dok su američke snage napadale grad.

Napad je ubio Rosu González (80), rekla je njezina obitelj, a ozbiljno je ozlijeđena još jedna osoba. Tijekom poslijepodneva, u području napada bio je vladin istražitelj koji je razgovarao sa svjedocima i prikupljao projektile.

Wilman González, Rosin nećak, rekao je da se sklupčao kada je čuo napad oko 2 ujutro, ali je gotovo izgubio oko. Dobio je tri šava sa strane lica. Satima kasnije, González je djelovao otupjelo i pokazao novinarima gdje je američki projektil pogodio. Upitan kamo će sada, nakon što je izgubio dom, jednostavno je rekao: “Ne znam". Malo je govorio dok je skupljao što je mogao spasiti. Uzeo je stari kišobran i set ladica.

Ostali su bez svega

Napad je ostavio unutrašnjost stana otvoren za javnost. Među ruševinama bio je i portret venezuelskog heroja Simon Bolivara, koji je izgledao kao da je probušen šrapnelom.

Jedan susjed, muškarac po imenu Jorge (70), rekao je da je izgubio sve u zračnom napadu.

Nekoliko ljudi okupljalo se vani u subotu poslijepodne, dok su drugi pretraživali ostatke svojih stanova. Većina je jedva govorila. Neki od stanara vani molili su se. Drugi su bili ljuti.

"Trumpova pohlepa"

Jedan muškarac po imenu Javier okrivio je pohlepu za napad na Venezuelu, očigledno aludirajući na Trumpovu administraciju i njezinu želju da američke tvrtke preuzmu kontrolu nad venezuelanskim naftnim poljima. Život ljudi poput njega, rekao je, nije vrijedio ništa.

Stanari su rekli da su četiri muškarca pokušala spasiti gospođu González nakon napada. Prenijeli su je na motor i odvezli u bolnicu, ali je bila proglašena mrtvom po dolasku.

Još jedna žena odvezena je u bolnicu; stanari su kasnije dobili informaciju da je preživjela, ali da je u kritičnom stanju.

