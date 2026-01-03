FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAHUJU ŠTO IH ČEKA /

U glavnom gradu Venezuele zavladao kaos: Pogledajte što građani sad masovno rade

U glavnom gradu Venezuele zavladao kaos: Pogledajte što građani sad masovno rade
×
Foto: X/screenshot/thomas Van Linge

Na ulicama su raspoređena policijska vozila i naoružani policajci, što dodatno stvara osjećaj napetosti među građanima

3.1.2026.
20:42
Franka Kopilaš
X/screenshot/thomas Van Linge
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što su Sjedinjene Američke Države uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, u Caracasu je zavladala panika. U strahu od onoga što slijedi, stanovnici glavnog grada masovno kupuju namirnice i pripremaju se za ostanak u svojim domovima, dok neki razmišljaju i o odlasku, piše Euronews.

Diljem grada, ispred tržnica i ljekarni, stvorili su se ogromni redovi. Mnogi su pohrlili u trgovine kako bi se osigurali potrebnim namirnicama u nadolazećem neizvjesnom razdoblju. U jeku pojačanih napetosti, usprkos kojima se svakodnevni život ipak nastavlja, u dijelovima glavnog grada vidljiva je pojačana prisutnost policije.

Na ulicama su raspoređena policijska vozila i naoružani policajci, što dodatno stvara osjećaj napetosti među građanima.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao

CaracasNicolas MaduroVenezuelaTrgovinaGužva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAHUJU ŠTO IH ČEKA /
U glavnom gradu Venezuele zavladao kaos: Pogledajte što građani sad masovno rade