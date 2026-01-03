U glavnom gradu Venezuele zavladao kaos: Pogledajte što građani sad masovno rade
Na ulicama su raspoređena policijska vozila i naoružani policajci, što dodatno stvara osjećaj napetosti među građanima
Nakon što su Sjedinjene Američke Države uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, u Caracasu je zavladala panika. U strahu od onoga što slijedi, stanovnici glavnog grada masovno kupuju namirnice i pripremaju se za ostanak u svojim domovima, dok neki razmišljaju i o odlasku, piše Euronews.
Diljem grada, ispred tržnica i ljekarni, stvorili su se ogromni redovi. Mnogi su pohrlili u trgovine kako bi se osigurali potrebnim namirnicama u nadolazećem neizvjesnom razdoblju. U jeku pojačanih napetosti, usprkos kojima se svakodnevni život ipak nastavlja, u dijelovima glavnog grada vidljiva je pojačana prisutnost policije.
