U glavnom gradu Venezuele zavladao kaos: Pogledajte što građani sad masovno rade

Nakon što su Sjedinjene Američke Države uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, u Caracasu je zavladala panika. U strahu od onoga što slijedi, stanovnici glavnog grada masovno kupuju namirnice i pripremaju se za ostanak u svojim domovima, dok neki razmišljaju i o odlasku, piše Euronews.

Diljem grada, ispred tržnica i ljekarni, stvorili su se ogromni redovi. Mnogi su pohrlili u trgovine kako bi se osigurali potrebnim namirnicama u nadolazećem neizvjesnom razdoblju. U jeku pojačanih napetosti, usprkos kojima se svakodnevni život ipak nastavlja, u dijelovima glavnog grada vidljiva je pojačana prisutnost policije.

Venezuela 🇻🇪: lines are forming outside of grocery stores in several neighborhoods of Caracas, like Los Palos Grandes in the east, as Venezuelans are stocking up on food for the tense days ahead. pic.twitter.com/LsTQKxmjGb — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 3, 2026

Na ulicama su raspoređena policijska vozila i naoružani policajci, što dodatno stvara osjećaj napetosti među građanima.

