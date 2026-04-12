Najmanje 30 mrtvih u stampedu na povijesnoj tvrđavi, među poginulima većinom studenti

Najmanje 30 ljudi je poginulo nakon stampeda na Haitiju. Vlasti su priopćile da se stampedo dogodio kod tvrđave Laferriere i upozorile da bi broj žrtava mogao porasti, piše Sky News. Tvrđava iz 19. stoljeća jedna je od najpopularnijih turističkih atrakcija u karipskoj državi, a u subotu je bila puna studenata i posjetitelja.

UNESCO-vo mjesto svjetske baštine, na sjeveru otočne nacije, navodno je bilo domaćin godišnje proslave. Haićanski premijer, Alix Didier Fils-Aimé, potvrdio je da je "mnogo mladih ljudi" bilo prisutno, ali nije identificirao žrtve niti dao procjenu broja poginulih. U izjavi je izrazio "iskrenu sućut ožalošćenim obiteljima i uvjerio ih u svoju duboku solidarnost u ovom vremenu žalosti i velike patnje". Jean Henri Petit, voditelj civilne zaštite za haićanski departman Nord, rekao je da se katastrofa dogodila na ulazu u mjesto i da ju je dodatno pogoršala kiša.

Karipsku zemlju posljednjih su godina pogodile nasilne bande, a te skupine sada kontroliraju velike dijelove zemlje, uključujući i do 90 posto glavnog grada Port-au-Princea, prema podacima UN-a. Naoružani krijumčarenim oružjem, teroriziraju civile ubojstvima, otmicama i seksualnim nasiljem. Nedavne katastrofe također su uzele svoj danak, uključujući eksplozije spremnika goriva 2021. i 2024. godine, u kojima je poginulo 90, odnosno 24 osobe, te potres 2021. godine u kojem je poginulo oko 2000 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Opći stampedo na ulicama Pamplone: Ozlijeđene još dvije osobe u krvavoj utrci s bikovima