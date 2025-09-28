Na televiziji priznao da je ubio roditelje: 'Ispunio sam svoju dužnost'

Lorenz Kraus (53) priveden je u četvrtak nakon što je u televizijskom programu priznao da je ubio svoje roditelje. Nakon što je napustio studio policija ga je privela jer je javno rekao da ih je ugušio. Protiv njega su podignute optužnice za dva ubojstva te za dva kaznena djela skrivanja tijela, piše SkyNews.

Na sudu u Albanyju u petak se izjasnio da nije kriv. Smrt Franza i Theresie Kraus opisao je kao "čin milosrđa" prema ostarjelim roditeljima, navodeći da se sve dogodilo "negdje u kolovozu 2017. godine".

Kraus je govorio kako je njegov 92-godišnji otac nakon operacije mrene ostao bez mogućnosti vožnje, dok je majka (83) zadobila ozljede nakon što je pala prelazeći cestu.

Tijela pronađena na imanju

Na pitanje je li doista ubio roditelje, Kraus je odgovorio da ih je pokopao na njihovom imanju, a na dodatni upit o tome je li ih ugušio, odgovorio je potvrdno.

"Jesu li znali da je to kraj za njih, da umiru od tvoje ruke?", upitao ga je novinar. "Da. I bilo je tako brzo", izjavio je Kraus. Naglasio je i kako roditelji od njega nisu tražili smrt ali kaže, da je ispunio svoju dužnost prema roditeljima". "Moja briga za njihovu patnju bila je najvažnija", rekao je.

Istražitelji su na imanju pronašli dva tijela. Kraus se na sudu izjasnio da nije kriv.

