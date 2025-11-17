Kaos u susjedstvu: Cijelo selo pod vodom, klizište progutalo kuću! 'Neki ljudi su nestali...'

Obilne kiše tijekom noći uzrokovale su probleme u talijanskoj regiji Friuli Venezia Giulia. U Krminu, na samoj granici sa Slovenijom, klizište je srušilo trokatnicu, a spasioci su jednu osobu izvukli živu ispod ruševina, piše 24ur. Dvoje stanovnika kuće još uvijek se vodi kao nestalo. Vatrogasci rade i na području Romans d'Isonzo, gdje se rijeka izlila iz korita i poplavila.

Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [#17novembre 10:00] pic.twitter.com/VzoNqiKUEx — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 17, 2025

Nekoliko obitelji evakuirano je uz Via San Giorgio zbog opasnosti od novih klizišta. "Sinoć je bilo puno kiše, puno. Nažalost, neki ljudi su nestali", potvrdio je gradonačelnik Krmina Roberto Felcaro.

Foto: Aljosa Kravanja/24ur

Foto: Aljosa Kravanja/24ur

Talijanske vlasti su također mobilizirale spasioce iz susjednog Veneta zbog poplava i klizišta u regiji Friuli-Venezia Giulia. U Krminu je u samo šest sati palo 152 mm kiše. Rijeka Judrio izlila se iz korita i uzrokovala velike poplave. U međuvremenu, rijeka Torre poplavila je grad Romans d'Isonzo u blizini Villessea.

Foto: 24ur

Foto: 24ur

Foto: Aljosa Kravanja/24ur

Aktivirana klizišta diljem zemlje

Općina Brda u Sloveniji objavila je da su obilne kiše tijekom noći uzrokovale brojne klizišta i urušavanja cesta diljem područja Gorških Brda. Ekipe civilne zaštite i vatrogasci su na terenu, a cestovne službe već nekoliko sati otklanjaju posljedice. "Ako putovanje nije neophodno, ostanite kod kuće", napisali su.

Zbog klizišta je dugo bila zatvorena glavna cesta Nova Gorica-Tolmin u Ajbi u blizini hidroelektrane. U međuvremenu, zbog klizišta, promet na regionalnoj cesti Solkan-Gonjače i dalje je reguliran naizmjeničnim jednosmjernim prometom između Kojskog i Gonjača.

Foto: Civilna Zaštita Občina Brda

Foto: Civilna Zaštita Občina Brda

Foto: Civilna Zaštita Občina Brda

U mjestu Višnjevik klizište je odnijelo betonski stup dalekovoda, zbog čega je trenutačno bez struje pet transformatorskih stanica, što znači otprilike 200 kupaca. U Šlovrencu je klizište također pomaknulo betonski stup dalekovoda, zbog čega su trenutačno bez struje dvije trafostanice, što znači 80 kupaca električne energije.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašno! Zemlja pod vodom. Pogledajte snimke potopljene Slovenije iz zraka