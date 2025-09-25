Muškarac umro na brodu, posada šokirala obitelj: 'Prekrili su ga ručnikom i nastavili sa zabavom'

Savršen godišnji odmor s obitelji završio je tragično za Britanca Petera Colvillea koji je preminuo tijekom izleta brodom u Turskoj. Još veći problem je nastao kad je osoblje, unatoč smrtnom slučaju, nastavilo sa zabavom na brodu. Obitelj i svjedoci ostali su šokirani bešćutnošću posade, piše Daily Mail.

Colville je došao u Tursku na odmor s deset članova obitelji, uključujući svoju djecu i unuke. Tijekom luksuznog izleta brodom „Legend Big Kral“, koji uključuje glazbu uživo, pjenušavu zabavu i aktivnosti poput ronjenja, Peter je odlučio zaroniti.

No, tijekom drugog zaustavljanja za kupanje, Colville je nestao pod sumnjivim okolnostima. Ubrzo su ga drugi gosti pronašli kako beživotno pluta na vodi, s licem prema gore. Izvukli su ga na palubu i pokušali reanimaciju, dok je njegova obitelj očajnički gledala cijelu situaciju.

Njegova kći Nakita Colville za britanski izjavila je kako je osoblje broda bilo šokantno nespremno i ravnodušno. „Barmen ga je samo proglasio mrtvim, prekrili su ga ručnikom i nastavili zabavu“, rekla je kći.

'Kao da se ništa nije dogodilo'

Unatoč dolasku obalne straže i pokušaju spašavanja, liječnici su u bolnici mogli samo potvrditi smrt. No, ono što je obitelj dodatno pogodilo jest ponašanje osoblja broda nakon incidenta.

Prema riječima svjedoka i članova obitelji, posada se više brinula za nastavak programa nego za tragediju koja se upravo dogodila. „Nakon što su ga odveli, rekli su da je sve gotovo i odmah pustili glasnu glazbu“, napisao je jedan gost na društvenim mrežama. Drugi dodaje: „Posada nije bila ni obučena ni emocionalno spremna za ovakve situacije. Bilo je zastrašujuće i neprofesionalno.“

Nakita kaže da još uvijek ne može vjerovati što se dogodilo: „Vidjela sam sve, ali i dalje osjećam kao da će tata svaki čas ući kroz vrata. Zaslužio je više od ovoga.“

