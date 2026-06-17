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ZLOČIN U NJEMAČKOJ /

Scene užasa na dječjem igralištu: Muškarac nožem ubio suprugu

Scene užasa na dječjem igralištu: Muškarac nožem ubio suprugu
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Foto: Rüdiger Wölk/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Napadač je prevezen u bolnicu gdje je operiran

17.6.2026.
16:01
Dunja Stanković
Rüdiger Wölk/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Scene užasa odvijale su se na dječjem igralištu u njemačkom mjestu Linden, gdje je muškarac (40) u utorak nožem ubio svoju tri godine mlađu suprugu.

Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je napao svoju suprugu s kojom nije živio, te joj je nožem zadao smrtonosne ozljede u popodnevnim satima, a onda je ozlijedio i sebe. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, žena je preminula na mjestu zločina, prenosi Fenix Magazin. 

Napadač je prevezen u bolnicu gdje je operiran. 

Budući da se sve odigralo na javnom prostoru namijenjenom djeci i obiteljima u njemačkoj saveznoj državni Falačko-Porajnje, slučaj je odjeknuo u lokalnoj zajednici.

Policija nije objavila detalje njegova iskaza niti okolnosti koje su prethodile zločinu. No, pozvala je građane koji imaju korisne informacije da se jave istražiteljima kako bi rasvijetlili sve okolnosti.

 
NjemačkaDjecje IgralisteUbojstvoNožCrna Kronika
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