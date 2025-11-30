FREEMAIL
STRAVA U BEČU /

Muškarac nožem izboden do smrti u stanu: Policija uhitila Hrvata i Srpkinju

Muškarac nožem izboden do smrti u stanu: Policija uhitila Hrvata i Srpkinju
Foto: Profimedia/ilustracija

Prva izvješća sugeriraju da je pronađeno i oružje kojim je muškarac nasmrt izboden

30.11.2025.
9:41
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Austrijska policija u subotu navečer u stanu u Leopoldstadtu u Beču pronašla je mrtvog muškarca s više ubodnih rana, a potom uhitila Hrvata (56) i Srpkinju (46), javlja Heute

Policija je dojavu zaprimila oko 22.30 sati, a kad su upali unutra, dočekao ih je šokantan prizor - muškarac je beživotno ležao na podu.

Bili pijani 

U stanu su se nalazili Hrvat i Srpkinja, a policija ih je uhitila pod sumnjom za ubojstvo. Oboje su bili pod utjecajem alkohola. 

Prva izvješća sugeriraju da je pronađeno i oružje kojim je muškarac nasmrt izboden. Navodno je riječ o nožu. 

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo otkriti više detalje zločina. Između ostalog, istražuje se odnos u kojem su bili osumnjičenici i žrtva. 

POGLEDAJTE VIDEO: Osječka policija dronovima lovila one koji drugima oduzimaju prednost

HrvatSrpkinjaAustrijaUbojstvo
STRAVA U BEČU /
Muškarac nožem izboden do smrti u stanu: Policija uhitila Hrvata i Srpkinju