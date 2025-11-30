Masovna pucnjava na rođendanu, među mrtvima i djeca: Pristižu snimke s mjesta horora

Četiri osobe su poginule, a 10 ih je ranjeno u subotu stravičnoj masovnoj pucnjavi na proslavi dječjeg rođendana u Kaliforniji, javlja Sky News.

Pucnjava je izbila oko 18 sati po lokalnom vremenu u dvorani u gradi Stocktonu u kojem se održavala proslava.

Više ljudi završilo je u bolnici, no zasad se ne zna koliko su ozbiljne njihove ozljede. Okružni tužitelj Ron Freitas naveo je da su među poginulima i djeca.

Napadač u bijegu

Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vidi kako policija trakama ograđuje mjesto zločina. Na terenu je i hitna pomoć.

🚨STOCKTON MASS SHOOTING LEAVES CHILDREN CRITICALLY WOUNDED IN CHAOTIC SCENE



A mass shooting in Stockton, California has left at least 10 people injured, including a 9-year-old, 12-year-old and 23-year-old.



The 12-year-old is undergoing CPR on scene as first responders… pic.twitter.com/jirPy0Z4l4 — Info Room (@InfoR00M) November 30, 2025

Napadač je još uvijek u bijegu. Policija zasad ne otkriva njegov identitet, a nije poznat ni motiv.

Prema prvim informacijama s terena, postoji mogućnost da je bila riječ o ciljanoj pucnjavi.

