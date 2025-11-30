FREEMAIL
STRAVA U AMERICI /

Masovna pucnjava na rođendanu, među mrtvima i djeca: Pristižu snimke s mjesta horora

Masovna pucnjava na rođendanu, među mrtvima i djeca: Pristižu snimke s mjesta horora
Foto: X/screenshot

Napadač je još uvijek u bijegu. Policija zasad ne otkriva njegov identitet, a nije poznat ni motiv

30.11.2025.
8:12
Erik Sečić
X/screenshot
Četiri osobe su poginule, a 10 ih je ranjeno u subotu stravičnoj masovnoj pucnjavi na proslavi dječjeg rođendana u Kaliforniji, javlja Sky News.

Pucnjava je izbila oko 18 sati po lokalnom vremenu u dvorani u gradi Stocktonu u kojem se održavala proslava. 

Više ljudi završilo je u bolnici, no zasad se ne zna koliko su ozbiljne njihove ozljede. Okružni tužitelj Ron Freitas naveo je da su među poginulima i djeca. 

Napadač u bijegu 

Društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vidi kako policija trakama ograđuje mjesto zločina. Na terenu je i hitna pomoć. 

Napadač je još uvijek u bijegu. Policija zasad ne otkriva njegov identitet, a nije poznat ni motiv.

Prema prvim informacijama s terena, postoji mogućnost da je bila riječ o ciljanoj pucnjavi. 

SadPucnjavaDjeca
