James Bond stil, ali ovoga puta neuspješan: Lopov progutao Fabergé jaje i mislio pobjeći

Nevjerojatna scena dogodila se u Aucklandu na Novom Zelandu. Muškarac (32) je završio u rukama policije nakon što je u zlatarnici progutao Fabergéov privjesak u obliku jajeta Bondovog filma Octopussy. Riječ je o komadu vrijednom više od 33,5 tisuća novozelandskih dolara (oko 19 tisuća američkih), piše Guardian.

Policija je u petak poslijepodne poletjela prema zlatarnici Partridge Jewellers u samom centru Aucklanda, nakon što je osoblje dojavilo da je muškarac uzeo skupocjeni privjesak, i jednostavno ga progutao, potvrdio je Grae Anderson, šef središnje policijske postaje.

"Tim za patroliranje grada Aucklanda stigao je nekoliko minuta kasnije i uhitio muškarca unutar trgovine", rekao je Anderson.

Tereti ga se za više zločina

Prema optužnici, potvrđeno je da je ukradeni privjesak "Fabergé x 007 Special Edition Octopussy Egg Surprise Locket", s procijenjenom vrijednosti od 33.585 novozelandskih dolara. Fabergé je jedan od najpoznatijih draguljara na svijetu, poznat po svojim carskim ruskim jajima.

Prema Fabergéovoj web stranici, privjesak je izrađen od 18-karatnog žutog zlata i ukrašen zelenim guilloché emajlom. Ukrašen je sa 60 bijelih dijamanata i 15 plavih safira. Unutar privjeska se nalazi minijaturna hobotnica od 18-karatnog zlata s dva oka od crnih dijamanata. Policija u ovom trenutku nije mogla ponuditi fotografije predmeta jer "još nije pronađen".

Osim što je progutao luksuzni James Bond privjesak, muškarac je, prema optužnici, 12. studenoga iz iste zlatarnice ukrao i iPad, a već sljedeći dan iz jedne privatne kuće odnio mačji pijesak i sredstvo protiv buha, ukupne vrijednosti oko 100 novozelandskih dolara.

Nakon svega, završio je u pritvoru, gdje čeka novo pojavljivanje pred okružnim sudom, koje je zakazano 8. prosinca.

