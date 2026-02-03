Dok Grok izaziva kontroverze, Musk gradi AI u svemiru: Najambiciozniji projekt dosad?

Tehnološki milijarder Elon Musk rekao je u ponedjeljak da je spojio svoju svemirsku kompaniju SpaceX s tvrtkom za razvoj umjetne inteligencije xAI.

Udružene tvrtke namjeravaju graditi podatkovne centre u svemiru, objavio je Musk na internetskoj stranici SpaceX-a, dodajući da očekuje da će to postati najjeftiniji način za proizvodnju računalne snage za umjetnu inteligenciju (AI) unutar dvije do tri godine.

Spajanje tvrtki će kratkoročno omogućiti Musku da xAI-u, kojem su potrebna velika financijska sredstva, dodijeli više milijardi dolara iz SpaceX-a.

Lansiranje 'milijun tona' satelita

Svemirska kompanija SpaceX i tvrtka za proizvodnju električnih vozila Tesla, koju također vodi Musk, već su uložile dvije milijarde dolara u xAI u sklopu ranijeg financiranja.

SpaceX i xAI su poduzeća u privatnom vlasništvu, što olakšava njihovo udruživanje.

Ključnu ulogu u izgradnji podatkovnih centara u svemiru bi mogla imati SpaceX-ova raketa Starship, namijenjena prijevozu težeg tereta u orbitu. Musk je rekao da bi to moglo uključivati lansiranje "milijuna tona" satelita "godišnje".

Kontroverze oko xAI-a

xAI razvija chatbot Grok, koji je Musk pokrenuo kao konkurenta ChatGPT-ju suparničke tvrtke OpenAI i drugim chatbotovima.

Grok se trenutačno suočava s kritikama jer se softver može koristiti kako bi žene prikazao odjevene u bikinije ili donje rublje. Nakon reakcije vlasti, xAI je ograničio tu mogućnost.

Društvena platforma X, u koju je Musk pretvorio Twitter nakon što ga je kupio, također je pripojena xAI-u.

SpaceX godinama ima ključnu ulogu u američkom svemirskom programu. Smatra se da Musk trenutačno ima oko 40 posto udjela u dvjema tvrtkama.

Također, govori se da SpaceX razmatra prvu javnu ponudu dionica prema kojoj bi vrijednost tvrtke iznosila do 1,5 bilijuna dolara.

