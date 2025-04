Igralište strave: Mrzitelj djece već godinama u pijesku ostavlja igle, a vlasti nemoćne

U gradu Stein u Bavarskoj (Njemačka), odvija se prava noćna mora za roditelje i djecu. Nepoznati počinitelj, kojeg mnogi već nazivaju mrziteljem djece, kontinuirano podmeće igle na dječjem igralištu – i to skrivene u pijesku, gdje se igraju najmanji.

Zabilježeno pet zasebnih slučajeva

Od 2020. godine zabilježeno je pet zasebnih incidenata s iglama na istom igralištu u Stein-u, u okrugu Fürth. Najnoviji šokantan slučaj dogodio se početkom travnja – netko je u pijesku namjerno sakrio čak 60 igli. Na sreću, jedan zabrinuti građanin ih je primijetio i odmah obavijestio vlasti.

Gradonačelnik Kurt Krömer (62), iz Steiner Bürger-Gemeinschaft, bio je bijesan i u izjavi za njemački Bild poručio: "Neki totalni idioti, drukčije ih više ne mogu ni nazvati, opet su bacali igle u pijesak. Ne mogu shvatiti tko bi uopće imao motiv nanijeti toliku patnju djeci".

Igralište u ulici Deutenbacher odmah je zatvoreno, a djelatnici komunalnog poduzeća krenuli su u detaljno pretraživanje pijeska pomoću magneta i detektora metala. Plan je da se igralište ponovno otvori na Veliki petak.

Roditelji zgroženi

Zgroženi su i roditelji.

"Ovakve stvari me ostave bez riječi. To je igralište gdje se djeca trebaju slobodno igrati, razvijati se, i ne mogu razumjeti tko bi napravio tako nešto. To je jednostavno čin idila", izjavila je Yasmin Förster, majka jednog djeteta.

Iako je grad pokušao uvesti video-nadzor, naišli su na pravne prepreke.

"Nažalost, nismo dobili dopuštenje. Opći interes da ljudi ne budu snimani na javnim mjestima procijenjen je kao važniji od kaznenog djela koje bismo mogli spriječiti", objašnjava gradonačelnik.

Gradonačelnik traži promjene

Unatoč svemu, policija redovito obilazi igralište, no do sada bez rezultata. Gradonačelnik sada traži zakonodavne promjene: "Na društveno važnim mjestima, poput dječjih igrališta, gdje su ugroženi životi i zdravlje, općine bi trebale imati pravnu osnovu za postavljanje video-nadzora".

Ovaj niz sablažnjivih incidenata šokirao je lokalnu zajednicu, a roditelji su sve zabrinutiji. Do kada će igrališta biti mjesta straha, umjesto igre?

