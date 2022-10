Ruskom generalu Sergeju Surovikinu nisu strana masovna ubojstva i širenje terora. U Čečeniji, taj je časnik, veteran obrijane glave i stasa hrvača, obećao da će "za svakog poginulog rukosg vojnika ubiti trojicu čečenskih boraca". Njega se s gorčinom sjećaju i u sjevernoj Siriji gdje je veliki dio grada Alepa pretvorio u ruševine.

Pedesetšestogodišnji general ruskih zračnih snaga također je nadzirao nemilosrdno granatiranje bolnica i civilne infrastrukture u Idlibu, nastojeći slomiti otpor tamošnjih sirijskih pobunjenika. Tijekom 11-mjesečne vojne kampanje u Siriji, ruska vojska pod vodstvom Surovikina “pokazala je bezosjećajnos spram života otprilike tri milijuna civila na tom području”, naveo je tada Human Rights Watch u svome izvješću.

Hvale ga Kadirov i moskovski 'jastrebovi'

Sada ponavlja svoju sirijsku igru ​​u Ukrajini, piše Politico.

Prije dva tjedna Vladimir Putin imenovao ga je glavnim zapovjednikom tzv. ''specijalne vojne operacije'', a na oduševljenje moskovskih jastrebova. Čečenski čelnik Ramzan Kadirov pohvalio je Surovikina kao "pravog generala i ratnika". "On će poboljšati situaciju", dodao je Kadirov u objavi na društvenim mrežama.

Ali preokrenuti niz zapanjujućih ukrajinskih pobjeda na bojnom polju i promijeniti tijek rata možda neće poći za rukom ni surovom Surovikinu. Ukrajinski vojnici od početka rata pokazuju da su stvoreni od ''tvrdog'' materijala i da ih neće zastrašiti ni čovjek s reputacijom ratnog zločinca iz Sirije.

'Koliko god zao bio, dokazao se kao učinkovit časnik'

Zapadni vojni dužnosnici i analitičari već uočavaju više taktičke koherentnosti u ruskoj vojnoj kampanjui u Ukrajini, nego što je bilo za vrijeme Sorovikinovljevog prethodnika, generala Aleksandar Dvornikova.

"Njegova ratna taktika u potpunosti krši pravila ratovanja, ali nažalost, pokazala se učinkovitom u Siriji. Kao ratni strateg dokazano je učinkovit, koliko god zao bio", rekao je za Politico jedan viši časnik britanske vojne obavještajne službe.

Surovikin i drugi ruski vojni dužnosnici težište su stavili na napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Valovi velikih napada proteklog vikenda rezultirali su nestankom struje u cijeloj zemlji ostavljajući više od milijun kućanstava bez struje.

"Ovo su podli udari na kritičnu infrastrukturu. Svijet može i mora zaustaviti ovaj teror", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. “Naravno da nemamo tehničke mogućnosti oboriti sve ruske projektile i bespilotne letjelice. No, siguran sam da ćemo to postupno postići, uz pomoć naših partnera. Već sada obaramo većinu krstarećih raketa i većinu dronova”, dodao je.

Uništena trećina elektrana u Ukrajini

No, presretanje većine projektila koje Rusi ispaljuju na ukrajinsku energetsku infrastrukturu nije dovoljno za zaustavljanje poremećaja u ospkrbi strujom koje Surovikin pokušava isprovocirati svojim udarima. Razmjeri štete prouzročene ukrajinskom elektroenergetskom sustavu tijekom prošlog vikenda premašili su one nanesene u prvom valu udara 10. listopada. Ukrajinske vlasti kažu da je otprilike trećina elektrana u zemlji uništena.

Rusima su troškovi zračnih napada mnogo jeftiniji, naročito korištenjem iranskih bespilotnih letjelica Shahed-136, koji su u stvari leteće bombe, dronovi kamikaze, koji se uništavaju pri udaru. Ti dronovi, dometa leta do 2500 kilometara, lebde iznad cilja dok ne dobiju naredbu za napad. S rasponom krila od 2,5 metara teško ih je identificirati na radaru, a njihova izrada košta samo dvadesetak tisuća eura. U usporedbi s krstarećim projektilima čija proizvodnja košta do 2 milijuna eura, to je uistinu jeftino.

Jeftini iranski dronovi dokazuju rusku slabost

Prošlog je tjedna Washington priopćio da su iranski stručnjaci za bespilotne letjelice stigli na anektirani Krim kako bi pomogli Rusima u pokretanju napada na Ukrajinu.

"Teheran je sada izravno angažiran na terenu i kroz opskrbu oružjem utječe na civile i civilnu infrastrukturu u Ukrajini", rekao je glasnogovornik nacionalne sigurnosti John Kirby.

Međutim, obraćanje Iranu za pomoć razotkriva rusku slabost, kaže savjetnik Pentagona. To što koriste iranske bespilotne letjelice sugerira da im doista ponestaje projektila.

“Ne vjerujem da su ruske mogućnosti tako dobre kao što tvrde. Uvijek sam smatrao da su Rusi malo šuplja sila. Nemaju dubinu u rasponu sa mogućnostima i ne mogu ih stvarno učinkovito primijeniti. Činjenica da idu Irancima po tehnologiju prilično je tužna s obzirom na nekoć hvaljeni ruski i sovjetski vojno-industrijski kompleks”, rekao je Kirby za Politico.

Rusi imaju još jedan veliki problem

I dok su bespilotne letjelice korisne u nanošenju značajne štete, njihova laka eksplozivna nosivost od 36 kilograma predstavlja Rusima problem - nisu dovoljno moćne da prouzroče razarajuć štete na velikim elektranama. Stoga su usmjerene na manje podstanice. Na koncu će zapadni i ukrajinski stručnjaci pronaći načine da ometaju GPS sustav o kojem dronovi ovise kako bi ih odvratili od cilja. Zapravo im je vijek trajanja kratak, kažu zapadni dužnosnici.

Drugi veliki problem za ruske generale je nedostatak kompetentnog vodstva i nadzora manjih jedinica na bojnom polju.

Ukrajinci su od 2014. uključeni u američku vojnu doktrinu i obuku, usredotočenu na izgradnju profesionalnog korpusa nižih časnika koji razumiju širu sliku i dobivaju ovlasti da donose odluke na bojnom polju dok vode svoje jedinice - ističe John Barranco, analitičar pri Atlantskom vijeću, koji je nadgledao rane operacije američkih marinaca u Afganistanu nakon terorističkih napada 11. rujna te potom služio i u Iraku. Ruse muči što ne uspijevaju stvoriti takav časnički kadar u Ukrajini, a to je nedostatak koji Surovikin nema vremena ispraviti. Situacija će se vjerojatno još i pogoršati jer Kremlj sada dovodi na ratište mobilizirane vojnike nakon što prođu tek nekoliko dana obuke. A te mobilizirane regrute šalje se na trenutno ključno bojište, ono kod južnog lučkkog grada Hersona.

'Rusi su kod Hersona u užasnoj poziciji'

Ruski taktički položaj na području Hersona je ugrožen, a jedinice padobranaca ukopane na zapadnoj obali rijeke Dnjepar, vrlo su ranjive.

"Tamo su Rusi u užasnoj poziciji", rekao je za Politico Jack Watling, stručnjak za kopneno ratovanje pri britanskom Kraljevskom institutu za združene snage.

Watling, koji je provodio operativnu analizu s ukrajinskim glavnim stožerom, kaže da su ruske postrojbe na zapadnoj obali Dnjepra među njihovim najsposobnijima, ali ih je ondje nemoguće sigurno opskrbljivati "u mjeri potrebnoj da budu sposobnni za protunapad".

"Ukrajinci imaju inicijativu i mogu diktirati tempo. S čisto vojnog stajališta, Rusima bi bilo puno bolje da se povuku iz Hersona i usredotoče na držanje istočne obale Dnjepra, a zatim prebace glavninu svojih snaga kod Zaporižja. No, iz političkih razloga oni su bili spori u tome", rekao je Watling.

Ukratko, Surovikin je prisiljen pokušati izvesti jedan od najtežih vojnih manevara - povlačenje radi premještanja snaga, uključujući loše obučene regrute i jedinice bez puno kohezije. Čak i kada su iskusnije ruske trupe pokušale izvesti sličan potez u blizini Harkiva, pretrpjele su poraz. Samo činjenje zločina neće spasiti ruske ročnike od motiviranih i agilnih ukrajinskih snaga. Treba vidjeti je li Surovikin taktički vješt da izvede taj opasni manevar.

