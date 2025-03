Zapalio se mlazni motor: Objavljene dramatične snimke putnika na krilu zrakoplova

Mlazni motor zrakoplova American Airlinesa zapalio se nakon što je zrakoplov u četvrtak morao prisilno sletjeti u Denver, prisilivši putnike na evakuaciju pomoću tobogana, priopćila je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA).

Zrakoplovna tvrtka potvrdila je da su svih 172 putnika i šest članova posade uspjeli sigurno napustiti zrakoplov, premda je šestero putnika naknadno prevezeno u lokalnu bolnicu na dodatne preglede.

Let American Airlinesa 1006 iz Colorado Springsa prema Dallasu, koji je prevozio putnike u zrakoplovu Boeing 737-800, sletio je u Denveru nakon što se posada požalila na vibracije motora, priopćio je FAA.

Na društvenim mrežama objavljeni su dramatični snimci putnika koji stoje na krilu aviona prije nego što su evakuirani, dok se iz motora širio gust dim.

American Airlines je naveo da je zrakoplov sigurno sletio i stigao do zračne luke, no tada je došlo do "problema povezanog s motorom".

Prema podacima stranice za praćenje letova FlightRadar24, zrakoplov star 13 godina bio je opremljen s dva motora CFM56, proizvedena u suradnji tvrtki GE i Safran.

FAA je najavila istragu incidenta. Glasnogovornik Međunarodne zračne luke Denver potvrdio je da je požar ugašen te da su se letovi nastavili odvijati bez poremećaja.

Boeing je odbio komentirati događaj i uputio sve upite na American Airlines i istražitelje. GE nije zasad odgovorio na zahtjev za komentar.

Ovaj incident samo je jedan u nizu nedavnih problema u američkoj zrakoplovnoj industriji, koji su doveli u pitanje sigurnost zračnog prometa. Među njima je i sudar regionalnog zrakoplova American Airlinesa s vojnim helikopterom 29. siječnja, u kojem je poginulo 67 ljudi.

Prošlog mjeseca, regionalni zrakoplov Delta Air Linesa prevrnuo se na krov prilikom slijetanja na aerodrom u Torontu, usred jakog vjetra nakon snježne oluje, pri čemu je ozlijeđeno 18 od ukupno 80 putnika, no svi su preživjeli.

Izvršni direktor American Airlinesa Robert Isom i direktor Delta Air Linesa Ed Bastian u utorak su izjavili kako su nedavni zrakoplovni incidenti, zajedno s vremenskim nepogodama i ekonomskom nesigurnošću, negativno utjecali na potražnju za putovanjima u SAD-u.

