Jeziva snimka iz kabine: Putnici vrište dok gledaju eksploziju motora netom nakon polijetanja

Kamere su snimile trenutak užasa kada je motor aviona eksplodirao samo nekoliko sekundi nakon polijetanja u Brazilu. Čuje se kako putnici vrište, a kroz prozor aviona vidi se plamen.

Lijeva turbina aviona na letu za Atlantu pretvorila se u vatrenu buktinju. Dok se avion penje u noćno nebi, motor pogađa još nekoliko eksplozija. Kontrola leta brzo je stupila u kontakt s letom A330-323 tvrtke Delta Air Lines, piše The Sun.

"Delta, imate vatru na krilima", čuje se kako govori kontrolor leta.

Čuju se vriskovi putnika

"Znamo, morat ćemo se vratiti", odgovara pilot. Za to vrijeme putnici sve više paničare i čuju se vriskovi. Međutim, pilot ih brzo uvjerava da je zrakoplov dovoljno stabilan za slijetanje. Spaljeni dijelovi aviona padaju na tlo i pale travu uz pistu. Nakon što je proglasio opasnost, pilot je nekoliko trenutaka kasnije uspješno izveo prinudno slijetanje. Po slijetanju, hitne službe su pojurile na pistu kako bi ugasile požar.

Stravičan let dogodio se neposredno nakon ponoći na međunarodnoj zračnoj luci Guarulhos u Sao Paulu, jednom od najvećih prometnih čvorišta u Latinskoj Americi. Let je trajao nešto više od devet minuta prije nego što je pilot iznenada bio prisiljen vratiti se. U to vrijeme u zrakoplovu je bilo oko 300 putnika, ali srećom nije bilo ozlijeđenih.

Delta Air Lines kasnije je potvrdio da je let otkazan zbog mehaničkog problema, ispričavši se putnicima zbog poremećaja. Sada je u tijeku istraga kako bi se utvrdio točan uzrok dramatične eksplozije motora. Nije prvi put da je komercijalni let bio prisiljen na prinudno slijetanje u užasnim okolnostima.

