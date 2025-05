Morski pas luta poznatim talijanskim turističkim središtem: Stanovnici zabrinuti

Stanovnici i posjetitelji talijanske obale, točnije područja oko tršćanske luke, ovih su dana mogli svjedočiti neuobičajenom prizoru – morskom psu dugom oko dva metra koji pliva tik uz obalu između Sachette, Adriaca i Molo Audacea.

Može narasti do pet metara

Radi se o modrulju, vrsti morskog psa koja može narasti i do pet metara, no unatoč njegovom impozantnom izgledu, razloga za paniku – nema. Iako su građani prijavljivali da se životinja ponaša dezorijentirano i kao da ne može pronaći izlaz iz luke, stručnjaci iz talijanskog morskog rezervata Area Marina Protetta Miramare tvrde kako, prema dostupnim snimkama, modrulj ne pokazuje znakove uznemirenosti.

"Trenutačno pomoću dojava i snimki pratimo njegovo kretanje i redovito ćemo informirati javnost", poručuju iz rezervata, dodajući da je upravo svibanj razdoblje kada modrulji češće prilaze obali u potrazi za hranom.

Slična situacija dogodila se i 2020. godine kada je manji modrulj plivao između brodova u marini Grignano, prije nego što je nestao iz vidokruga promatrača.

Iako se modrulji svrstavaju u potencijalno opasne vrste, njihovo ponašanje ne bi trebalo izazivati strah. Stručnjaci objašnjavaju da su to radoznale, ali plahovite životinje. Kada opaze čovjeka, najčešće se instinktivno povuku. U rijetkim slučajevima mogu se približiti, no to je rezultat znatiželje, a ne prijetnje.

'Nisu agresivni ako se ne osjete ugroženim'

"Modrulji nisu agresivni prema ljudima, osim ako se osjećaju ugroženo ili provocirano. Kao i druge divlje životinje, reagiraju obrambeno samo u krajnjoj nuždi“, kažu morski biolozi.

Statistike podupiru njihovu tvrdnju – u posljednjih stotinu godina zabilježeno je manje od deset slučajeva neprovociranih napada modrulja na ljude diljem svijeta.

