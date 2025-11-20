MOL i Slovnaft obratili su se Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije, izražavajući zabrinutost da JANAF-ove prakse dodatno pojačavaju zabrinutost za sigurnosti opskrbe vezanu uz hrvatski dio naftovoda Adria.

U pismu koje su tvrtke poslale EK navode da je JANAF obavijestio MOL i Slovnaft da će primiti sirovu naftu koja je već kupljena i planirana za isporuku samo ako se MOL i Slovnaft slože kupiti dodatne količine i ubaciti ih u JANAF-ov sustav kao "potisnu naftu".

Zahtjev operatera naftovoda Adria iznenadio je MOL, jer to prije nije bio problem u njegovoj suradnji s JANAF-om i ne spominje se u ugovoru. Štoviše, moglo bi biti i protivno uvjetima ugovora koje su tvrtke potpisale.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'JANAF iskorištava svoju poziciju'

Nedavno Janaf nije mogao na vrijeme isporučiti najnoviju naručenu količinu, a također je naznačio da će se slični uvjeti primjenjivati i na buduće isporuke. Ove prakse imaju neposredne i ozbiljne posljedice jer JANAF iskorištava svoju infrastrukturnu poziciju kako bi nametnuo jednostrane promjene ugovora koji regulira pristup transportu sirove nafte koja nije ruska.

To potkopava sposobnost MOL-a i Slovnafta da osiguraju količine sirove nafte koja nije ruska potrebne za ispunjavanje regulatornih obveza i za osiguranje kontinuiranog i sigurnog rada svoje slovačke rafinerije, koja igra ključnu ulogu u opskrbi gorivom nekoliko država članica EU.

Osim dobro poznatih problema s kapacitetom i cijenama Adria naftovoda, ovaj nedavni razvoj događaja ponovno baca sjenu neizvjesnosti i postavlja pitanje koliko pouzdano funkcionira južni cjevovodni sustav. To je od velike važnosti za izvedivosti postupnog ukidanja ruske nafte koju je predložila Europska unija.

Slovnaft i MOL potaknuli su Komisiju da pomno prati situaciju. Međutim, vjeruju da se poslovni odnos s JANAF-om može vratit na put profesionalne suradnje, transparentnosti i poštenih tržišnih uvjeta.

MOL Grupa

MOL Grupa je međunarodna, integrirana maloprodajna kompanija za naftu, plin, petrokemiju i široku potrošnju, sa sjedištem u Budimpešti u Mađarskoj. Aktivna je u više od 30 zemalja, s dinamičnom međunarodnom radnom snagom koja broji 25.000 zaposlenika te iskustvom duljim od 100 godina.

MOL Grupa upravlja s tri rafinerije i dvije petrokemijske tvornice u okviru integriranog upravljanja opskrbnim lancem u Mađarskoj, Slovačkoj i Hrvatskoj te posjeduje mrežu od gotovo 2400 benzinskih postaja u deset zemalja srednje i jugoistočne Europe. U svojim aktivnostima istraživanja i proizvodnje, MOL se oslanja na više od 85 godina iskustva u području ugljikovodika i 30 godina iskustva u utiskivanju CO2. MOL-ove proizvodne aktivnosti trenutačno se odvijaju u osam zemalja a istraživačke u deset.

MOL Grupa predana je transformaciji svojeg tradicionalnog poslovanja temeljenog na fosilnim gorivima u niskougljični, održivi poslovni model i teži postati neto ugljično neutralna do 2050. dok istovremeno oblikuje niskougljično kružno gospodarstvo u srednjoj i istočnoj Europi.

POGLEDAJTE VIDEO: Obrat u Bijeloj kući koji Hrvatskoj ne ide na ruku: Imamo odgovore JANAF-a i MOL-a