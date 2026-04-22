OBOJE UHIĆENI /

Mladić iz Beograda angažirao maloljetnika za bombaški napad: Nudio mu nagradu od 1.000 eura

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Maloljetnik je upute dobivao preko aplikacije Signal, a nagradu od 1.000 eura trebao je dobiti po završetku napada

22.4.2026.
16:35
Tesa Katalinić
Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srbije uhitili su mladića (21) iz Beograda za kojeg se sumnja da je angažirao maloljetnika (16) da baci ručnu bombu na jedan objekt. 

Maloljetniku je upute davao putem mobitela, a za nagradu mu je ponudio 1.000 eura, piše Klix.ba

Uhićenog maloljetnika (16) tereti se za kaznena djela izazivanja opće opasnosti te nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih naprava. Mladić (21), inicijala N. V., sumnjiči se za poticanje i pomaganje u istim kaznenim djelima.

Napad na stanicu za tehnički pregled 

Napad se dogodio 11. travnja, oko tri sata iza ponoći, a meta je bila stanica za tehnički pregled u Kragujevcu. 

Sumnja se da je maloljetnik, po nalogu starijeg sudionika, aktivirao i bacio eksplozivnu napravu na objekt, izazvavši veliku opasnost za imovinu i ljude.

Maloljetnik je upute dobivao preko aplikacije Signal, a nagradu od 1.000 eura trebao je dobiti po završetku napada. 

Maloljetniku je određen pritvor do 30 dana, dok je N. V. određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti priveden Višem javnom tužiteljstvu u Kragujevcu.

BeogradSrbijaNapad BombomMaloljetnikDojava O Bombi
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
