Mladenka dobila udarac, gosti napali djelatnike Hitne: Objavljena snimka kaosa na svadbi

Foto: Instagram/screenshot

Društvenim mrežama kruže snimke drame

30.9.2025.
14:39
Erik Sečić
Instagram/screenshot
Hitna pomoć i policija morali su reagirati nakon što je u nedjelju tijekom proslave vjenčanja u poznatom restoranu u Gornjem Milanovcu u Srbiji izbila tučnjava. 

Očevici su ispričali da je potpuni kaos krenuo nakon što je gošća, iz zasad nepoznatih razloga, udarila mladenku. Odmah se umiješao i mladoženja koji je pokušao zaštititi suprugu, no sukob se samo rasplamsao, piše Blic.rs

Objavljena snimka 

Na društvenim mrežama objavljene su snimke drame na kojima se vidi naguravanje gostiju, a jedna žena završila je na podu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

 

"Na lice mjesta jako brzo stigla je i ekipa hitne, ali tada je nastao pravi kaos. Suprug žene koja je ležala na podu gurnuo je liječnika i sestru, došlo je do opće tučnjave. Svi su vrištali, užas i sramota", ispričao je jedan od očevidaca za RINA-u. Mediji navode da je policija morala razdvajati goste. 

Neslužbeno se doznaje da je privedeno više osoba te da je jedna žena završila u bolnici. 

SrbijaVjenčanjeTučnjava
