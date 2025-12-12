Muža zatočila i tukla: Jedva pobjegao iz psećeg kaveza, bos i ozlijeđen. Isplivale mučne snimke

Počelo je suđenje Belgijki A.V. (47) optuženoj da je mjesecima mučila, tukla i zatočila supruga, koji je u teškom stanju uspio pobjeći iz psećeg kaveza i potražiti pomoć kod susjeda.

Muškarac je u ožujku ove godine uspio posjeći bos, pothranjen i teško ozlijeđen te je od susjeda zatražio pomoć koji je pozvao policiju. Tada se počelo odmotavati strašno klupko zločina.

Optužnica ju tereti da je supruga udarala različitim predmetima, zaključavala ga te mu nije davala hranu i odnosnu medicinsku njegu, prenosi Fenix magazin.

Godina dana pakla

Zatočeni muž bio je prisiljen čistiti izmet oko 60 čivava potpuno bos, a supruga ga je kontrolirala i nadzirala preko kamere koju je postavila u kući. Pronađene su snimke na kojima je bilježila zlostavljanje i smijala se, stoji u zapisnicima.

Na suđenju je otkriveno da ga je zaključavala u vrtu kućicu, podrum i kavez za pse. Dva tjedna prije nego što je uspio pobjeći, polila ga je kipućom vodom.

Kada je policija stigla, branila se da je njezin suprug depresivan, no tijekom istrage je priznala dio onoga što joj se stavlja na teret.

Njegov odvjetnik tvrdi da je suprug trpio mučenje barem godinu dana te traži privremenu odštetu od 10.000 eura.

Tužiteljstvo za Belgijsku traži osam godina zatvora.

