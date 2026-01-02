FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Istina je na rubu otkrivanja: Mirjana i Toma imaju svjedoka, a Luce mora odlučiti

Istina je na rubu otkrivanja: Mirjana i Toma imaju svjedoka, a Luce mora odlučiti
Foto: Rtl

Dok se približava veliki dan, napetost raste, a nad selom se nadvija prijetnja izdaje

2.1.2026.
21:49
Hot.hr
Rtl
Dok selo užurbano odbrojava dane do vjenčanja Cvite i Nikole, iza kulisa se razvija priča koja prijeti srušiti savršenu sliku zajedništva. Zabranjena veza Mirjane i Tome Domazeta, godinama skrivana iza laži i izgovora, opasno se približila trenutku razotkrivanja u RTL-ovoj seriji Divlje pčele.

Sastanak u tajnosti, pun napetosti i neriješenih računa

Dok se mještani bave haljinama, darovima i organizacijom slavlja, Mirjana i Toma kradu trenutke za sebe, uvjereni da su daleko od tuđih pogleda. No njihov razgovor otkriva da među njima odavno nije riječ samo o emocijama. Mirjana, sve nervoznija, priznaje da joj ponestaje izgovora za česte nestanke i sumnjivu prljavu odjeću, neprestano strahujući da bi ih netko mogao vidjeti.

Foto: Rtl

Ubrzo na površinu izlazi i tema novca. Mirjana otvoreno predbacuje Tomi što još uvijek nije učinio konkretan korak prema zajedničkom životu, unatoč novcu koji mu je davala. On se brani tvrdnjom da sve čuva za kupnju zemlje, no njezina sumnja i nezadovoljstvo sve su očitiji. Odluka da se ne pojave na vjenčanju kako bi izbjegli susrete s Antom i Katarinom dodatno potvrđuje koliko je situacija postala opasna.

Nenadani svjedok koji drži sudbine u rukama

Ono što Mirjana i Toma ne slute jest da njihov susret nije ostao skriven. U pogrešno vrijeme, na pogrešnom mjestu, pojavila se Luce, seoska krojačica i osoba od povjerenja obitelji Runje, posebno bliska Cvitinoj strani. Sada se nalazi pred teškom odlukom. U njezinim rukama je tajna koja može razoriti odnose, brakove i cijelo selo baciti u kaos. Hoće li šutjeti kako bi sačuvala mir i omogućila da se vjenčanje održi, ili će progovoriti i pustiti da istina učini svoje?

Foto: Rtl

Dok se približava veliki dan, napetost raste, a nad selom se nadvija prijetnja izdaje. Sve ovisi o Luce i odluci koju će donijeti – hoće li tajna izaći na vidjelo prije nego što Cvita i Nikola izgovore sudbonosno „da“.

Seriju Divlje pčele gledajte od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

 

Divlje PčeleVjenčanjeRtlVoyo
