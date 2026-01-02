FREEMAIL
UŽAS NA CESTI /

Sletio u kanal i poginuo kod Novske, troje prevezli u bolnicu

Sletio u kanal i poginuo kod Novske, troje prevezli u bolnicu
Foto: Marko Seper/pixsell/ilustracija

Sisačko-moslavačka policija navodi da je u tijeku očevid

2.1.2026.
22:02
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Marko Seper/pixsell/ilustracija
Pedesetšesogodišnji vozač automobila poginuo je u prometnoj nesreći na području Novske dok je troje putnika prevezeno u bolnicu.

Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija vozač je sletio u odvodni kanal.

Nesreća se dogodila oko 17.40 sati u mjestu Jazavica. 

Troje putnika prevezeno je u obližnju bolnicu.

Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.

