Sletio u kanal i poginuo kod Novske, troje prevezli u bolnicu

Sisačko-moslavačka policija navodi da je u tijeku očevid
Pedesetšesogodišnji vozač automobila poginuo je u prometnoj nesreći na području Novske dok je troje putnika prevezeno u bolnicu.
Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija vozač je sletio u odvodni kanal.
Nesreća se dogodila oko 17.40 sati u mjestu Jazavica.
Troje putnika prevezeno je u obližnju bolnicu.
Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.
