Sletio u kanal i poginuo kod Novske, troje prevezli u bolnicu

Pedesetšesogodišnji vozač automobila poginuo je u prometnoj nesreći na području Novske dok je troje putnika prevezeno u bolnicu.

Kako je izvijestila sisačko-moslavačka policija vozač je sletio u odvodni kanal.

Nesreća se dogodila oko 17.40 sati u mjestu Jazavica.

Troje putnika prevezeno je u obližnju bolnicu.

Okolnosti nesreće utvrđuju se očevidom.

