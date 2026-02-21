Mislio da je divlja svinja pa upucao kolegu: Mlađi brat ubio njega, a onda je naišao četvrti lovac...

Istraga trostrukog ubojstva lovaca na sjeveru Sicilije dobila je preokret. Iako se isprva sumnjalo da su bili mete planiranog napada, prvotni nalazi istrage sugeriraju da je ipak riječ o kobnim pogreškama u lovu koje su dovele do triju smrti.

Tužiteljstvo je izvijestilo da se tragedija dogodila tijekom lova u šumama na području Nebrodi u Messini, prenosi 24 Ur talijanske medije.

Prvi hitac ispalio je 82-godišnji Antonio Gatani, koji je ubio 44-godišnjeg Giuseppea Pinoa. Stariji lovac je zbog loše vidljivosti mislio da je riječ o divljoj svinji, a ne osobi.

Jedini preživjeli lovac

Kada ga je propucanog pronašao njegov mlađi brat, 26-godišnji Davis Pino uspaničio se i pucao u starijeg lovca, koji je također preminuo.

Četvrti sudionik lova, ujedno i jedini koji je sve to preživio, u napadu straha pucao u Davisa koji je potom poginuo.

Nakon toga je pobjegao s mjesta tragedije.

Jedini preživjeli prvo je priznao sudjelovanje u pucnjavi bez odvjetnika, no nakon formalnog saslušanja na kojem je bio njegov branitelj, okrenuo se šutnji.

Sve nedoumice oko šokantnih smrti lovaca istražiteljima bi trebale dodatno rasvijetlili rezultati balističkih testova i analize snimke s akcijske kamere na pušci najmlađe žrtve.

