Mir i nije tako blizu. Ukrajinski izvor otkrio tri uvjeta oko kojih se još nisu složili u pregovorima

Unatoč "nekoliko preostalih točaka neslaganja“, američki predsjednik Donald Trump pozdravio je "ogroman napredak“ prema okončanju ruskog rata u Ukrajini.

Ranije je njegov glavni diplomat, američki državni tajnik Marco Rubio, također zauzeo neumoljivo optimističan ton nakon "vrlo pozitivnih“ pregovora o Ukrajini u Ženevi tijekom vikenda. "Preostale stavke nisu nepremostive“, inzistirao je.

U međuvremenu, dok se američki vojni izaslanik sastajao s ruskim dužnosnicima u Abu Dhabiju, čak je objavljeno da su se "Ukrajinci složili s mirovnim sporazumom“, unatoč "manjim detaljima koje treba riješiti“.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tri točke spoticanja

Sudeći prema onome što je visokopozicionirani ukrajinski izvor otkrio za CNN, to je poprilično optimističan prikaz stvarne situacije i osjetljivih pregovora kako bi se postigao zajednički stav SAD-a, Ukrajine i Europe kako bi se rat u Ukrajini trebao okončati. Prema njemu, još uvijek postoje značajne razlike između onoga što Trumpova administracija traži od Ukrajine i ono što je Kijev spreman prihvatiti.

Iako ističe da je postignut konsenzus o većini točaka iz američkog prijedloga od 28 točaka, naglašava da još uvijek postoje barem tri ključna područja velikog neslaganja i te bi razlike mogle utjecati na pregovarački kraj sukoba ili ga spriječiti.

Prvo osjetljivo pitaje je pitanje teritorija, odnosno hoće li Ukrajina predati ključna područja Donbasa koje je Rusija anektirala, ali još nije osvojila, uključujući i "pojas utvrda" snažno branjenih gradova i mjesta koje smatraju ključnima za ukrajinsku sigurnost.

U ranijim prijedlozima, SAD je pozivao Ukrajinu da preda teritorij kako bi postao demilitarizirana zona pod ruskom upravom. Ukrajinski izvor kaže da je postignut "određeni napredak" oko prijedloga, ali da još nije donesena nikakva odluka o sadržaju ili formulaciji nacrta.

Crvene linije

"Bilo bi pogrešno reći da sada imamo verziju koju je Ukrajina prihvatila"; dodaje.

Drugo, kontroverzni američki prijedlog Ukrajini da ograniči veličinu svoje vojske na 600.000 također se još uvijek raspravlja. Ukrajinski izvor rekao je za CNN da se govorilo o novom, većem broju, ali da Kijev i dalje želi promjene prije nego što bude spreman pristati na takva ograničenja.

Treće, tu je pitanje odustajanja Ukrajine od težnje za ulaskom u NATO. Izvor kaže da je taj zahtjev i dalje neprihvatljiv i da bi takav ustupak postavio "loš presedan" i dao Rusiji pravo veta na zapadni vojni savez "u kojem nije ni član".

Ta su tri pitanja ujedno i najčešći razlozi kojima je Rusija opravdavala svoju invaziju na Ukrajinu. Njihovo rješavanje u korist Rusije ujedno su i glavni uvjeti Moskve za okončanje brutalnog rata, ali su ujedno i osjetljive i dugogodišnje crvene linije za Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirovni plan zgrozio Ukrajince na bojištu, ali i one u Hrvatskoj: 'Kao da je u Moskvi pisan'