ODUSTAO OD ULTIMATUMA /

Veliki preokret Donalda Trumpa oko Ukrajine

Veliki preokret Donalda Trumpa oko Ukrajine
Foto: Tom Brenner/afp/profimedia

Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke

26.11.2025.
6:15
Hina
Tom Brenner/afp/profimedia
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je odustao od svog ranije postavljenog roka u četvrtak da Ukrajina pristane na mirovni plan koji podupiru SAD, rekavši da je "rok za mene kada sve bude gotovo".

 Trump je rekao da američki pregovarači napreduju u razgovorima s Rusijom i Ukrajinom te da je Moskva pristala na neke ustupke.

 Rekao je da će se njegov izaslanik Steve Witkoff sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o Moskvi, a uključen je i njegov zet Jared Kushner.

Donald Trump
