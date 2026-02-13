Šokantno priznanje Trumpovog ministra zdravstva: 'Šmrkao sam kokain s WC daski'
Predsjednik Donald Trump nominirao je Kennedyja za ministra zdravstva u siječnju 2025. godine
Američki ministar zdravstva i socijalne skrbi Robert F. Kennedy Jr. šokirao je svojim priznanjem o korištenju droga u prošlosti.
Kennedy Jr. je, gostujući u podcastu, govorio o svojoj borbi o ovisnosti i otkrio dosad nepoznate detalje.
U razgovoru s komičarem Theom Vonom u podcastu "This Past Weekend", Kennedy je ispričao kako su se njih dvojica upoznali.
"Godinama smo zajedno na putu oporavka", rekao je Kennedy, a Von je potvrdio da su se prije covid pandemije sretali na jutarnjim sastancima liječenih ovisnika.
Kennedy Jr., koji je trijezan više od 40 godina, ispričao je kako je tijekom pandemije osnovao "piratsku" grupu koja se nastavila sastajati unatoč mjerama te iznenadio priznanjem:
"Kad smo se okupili, rekao sam: 'Nije me briga što će se dogoditi, ići ću na sastanke svaki dan'. Ne bojim se virusa, nekad sam šmrkao kokain s WC daski. Znam da će me ova bolest ubiti ako je ne liječim, a za mene to znači svakodnevno ići na sastanke. Bez toga mi je život gotov", rekao je Kennedy.
Razgovor je nakon toga otišao u drugom smjeru, uključujući Kennedyjev rad u Ministarstvu zdravstva i njegovu odvjetničku karijeru.
Kennedy je i ranije javno govorio o svojim problemima s ovisnošću.
Kao 16-godišnji mladić uhićen je zbog posjedovanja marihuane. Ponovno je uhićen 1983. u Južnoj Dakoti zbog posjedovanja heroina. Upravo to uhićenje potaklo ga je da se otrijezni.
Predsjednik Donald Trump nominirao je Kennedyja za ministra zdravstva u siječnju 2025. godine. Mjesec dana kasnije, Senat je potvrdio njegovo imenovanje.
