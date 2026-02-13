Šokantno priznanje Trumpovog ministra zdravstva: 'Šmrkao sam kokain s WC daski'

Američki ministar zdravstva i socijalne skrbi Robert F. Kennedy Jr. šokirao je svojim priznanjem o korištenju droga u prošlosti.

Kennedy Jr. je, gostujući u podcastu, govorio o svojoj borbi o ovisnosti i otkrio dosad nepoznate detalje.

U razgovoru s komičarem Theom Vonom u podcastu "This Past Weekend", Kennedy je ispričao kako su se njih dvojica upoznali.

"Godinama smo zajedno na putu oporavka", rekao je Kennedy, a Von je potvrdio da su se prije covid pandemije sretali na jutarnjim sastancima liječenih ovisnika.

RFK Jr. drops a spicy admission about his past while praising Narcotics Anonymous for helping him beat addiction. A raw, human moment from a 72-year-old HHS Secretary who says his 14-year drug era shaped him—and his path to recovery. 💬💪 #RecoveryStory #AddictionAwareness #HOPE… pic.twitter.com/CO9xbzM7Fn — ceanmedia (@ceanmedia) February 13, 2026

Kennedy Jr., koji je trijezan više od 40 godina, ispričao je kako je tijekom pandemije osnovao "piratsku" grupu koja se nastavila sastajati unatoč mjerama te iznenadio priznanjem:

"Kad smo se okupili, rekao sam: 'Nije me briga što će se dogoditi, ići ću na sastanke svaki dan'. Ne bojim se virusa, nekad sam šmrkao kokain s WC daski. Znam da će me ova bolest ubiti ako je ne liječim, a za mene to znači svakodnevno ići na sastanke. Bez toga mi je život gotov", rekao je Kennedy.

Razgovor je nakon toga otišao u drugom smjeru, uključujući Kennedyjev rad u Ministarstvu zdravstva i njegovu odvjetničku karijeru.

Kennedy je i ranije javno govorio o svojim problemima s ovisnošću.

Kao 16-godišnji mladić uhićen je zbog posjedovanja marihuane. Ponovno je uhićen 1983. u Južnoj Dakoti zbog posjedovanja heroina. Upravo to uhićenje potaklo ga je da se otrijezni.

Predsjednik Donald Trump nominirao je Kennedyja za ministra zdravstva u siječnju 2025. godine. Mjesec dana kasnije, Senat je potvrdio njegovo imenovanje.

POGLEDAJTE VIDEO Političar luđi od Trumpa: Crv mu pojeo mozak, odrezao je glavu kitu i nećak je JFK-a