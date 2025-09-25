Ministar rata sazvao 'neobičan sastanak' s generalima iz cijelog svijeta: 'To je rijetkost'

Američki ministar obrane Pete Hegseth naložio je brojnim generalima i admiralima, kao i dijelu njihovog osoblja, iz cijelog svijeta da sljedeći tjedan dođu u Quantico u Virginiji, potvrdili su američki dužnosnici za CBS News u četvrtak, što je rijetko okupljanje američkog vojnog vodstva na jednom mjestu.

"Ministar rata obratit će se svojim visokim vojnim zapovjednicima početkom sljedećeg tjedna“, izvijestio je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

Pentagon nije dao nikakve druge detalje o sastanku, o kojem je prvi izvijestio The Washington Post.

Iako se redovito održavaju sastanci s visokim vojnim zapovjednicima, sastanak ove veličine, uživo i u tako kratkom roku je rijedak, iako ne i bez presedana.

Tema sastanka nije poznata

Ne zna se hoće li se Hegseth na ovom sastanku konkretno osvrnuti na smanjenje broja generalskih i admiralskih pozicija.

On je ranije ove godine izjavio da Pentagon planira smanjiti broj generala i časnika s generalskim činovima odnosno onih koji imaju najmanje čin kontraadmirala u mornarici ili brigadnog generala u kopnenoj vojsci, zrakoplovstvu ili marincima. Cilj, prema memorandumu iz svibnja, jest smanjiti broj pozicija s četiri zvijezdice u aktivnoj službi za 20 posto, kao i broj generala u Nacionalnoj gardi također za 20 posto.

Tijekom svojih prvih nekoliko tjedana na dužnosti, Hegseth je održao otvoreni sastanak u Pentagonu i obećao da će ispitati je li svaki general ili admiral s četiri zvjezdice uistinu potreban.

Neki dužnosnici, s druge strane, vjeruju da će Hegseth predstaviti Nacionalnu obrambenu strategiju, koja se objavljuje svake četiri godine i određuje prioritete ministarstva. Sastanak se održava i u trenutku kada je Kongres i dalje u zastoju oko usvajanja proračuna.

