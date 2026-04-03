Prije pet godina pokrenuo državni udar, a danas skinuo vojnu odoru i stupio na vlast

Mianmar je zemlja u kojoj već desetljećima bukte etnički sukobi i borba za demokraciju. Posljednja kriza eskalirala je 2021. kada je vojska - poznata kao Tatmadaw - svrgnula izabranu vladu pod vodstvom Aung San Suu Kyi.

Izbili su masovni prosvjedi koje je vojska brutalno ugušila, a zemlja je završila u otvorenom građanskom ratu.

Sve to budnim okom prati Kina, pa tako i vijest da je mianmarski parlament u petak izabrao novog predsjednika - generala koji je 2021. pokrenuo državni udar u toj zemlji.

Više krunidba, nego izbori

General Min Aung Hlaing donio je odluku o pokretanju državnog udara protiv vlade Aung San Suu Kyi 1. veljače 2021. da bi sedam dana nakon toga dao obećanje - održat će izbore i vratiti civilnu vlast u roku od godinu dana.

Trebalo mu je pet godina da obećanje ispuni.

Kada ga je novoizabrani parlament izabrao u petak za predsjednika, Min Aung Hlainga već je odstupio s mjesta zapovjednika oružanih snaga.

Ovo je ujedno prvo zasjedanje parlamenta od puča, a parlament je pun Hlaingovih lojalista.

S obzirom da su oružane snage imale zajamčenu četvrtinu mjesta u parlamentu, a Hlaingova vojna stranka USDP osvojila gotovo 80 posto preostalih mjesta na izborima koji su uvelike bili nagnuti u njezinu korist, ovdje gotovo da se može govoriti o krunidbi više nego o izvorima, piše BBC.

Vojnici će vjerojatno dominirati i novom vladom, jednom kada se formira.

Min Aung Hlaing osigurao je da ga na čelu oružanih snaga zamijeni odani saveznik, general Ye Win Oo, tvrdokorni pristalica, poznat i po svojoj brutalnosti.

Hlaing je osnovao i novo savjetodavno vijeće koje će imati vrhovnu vlast nad civilnim i vojnim poslovima.

Ukratko, bivši general osigurao je da njegova moć ne oslabi skidanjem vojne uniforme.

Aktivisti gube nadu

Za mlade aktiviste poput, pod pseudinimom, Kyaw Wina sada je nestala svaka nada za promjenu. Kao student je uhićen zbog sudjelovanja u okupljanju na javnom mjestu protiv puča 2022.

Mučen je tjedan dana prije nego što je zatvoren, a na slobodu je pušten tek nedavno.

"Tukli su me po leđima željeznom šipkom. Opekli su me cigaretama i rezali mi bedro nožem. Zatim su mi skinuli donje rublje i seksualno me napastovali. Ispitivali su me, ali nikada nije bilo jasno što su htjeli da kažem", ispričao je.

Kyaw Win kaže da je njegova predanost revoluciji, kako je aktivisti nazivaju, nepromijenjena, ali sada se osjeća nesposobnim učiniti mnogo u samom Mianmaru pa planira potražiti posao izvan zemlje.

Katastrofalna cijena državnog udara

Posljednjih pet godina, otkako je Min Aung Hlaing pokrenuo puč, za Mianmar su bile katastrofalne.

General je podcijenio koliki će bijes javnosti izazvati preuzimanje vlasti baš u trenutku kada je parlament trebao potvrditi još jedan mandat za Aung San Suu Kyi i njezinu Nacionalnu ligu za demokraciju, nakon njihove uvjerljive pobjede na izborima u studenom 2020.

Njegova odluka o upotrebi brutalne sile protiv masovnih prosvjeda koji su izbili diljem zemlje izazvala je građanski rat u kojem su ubijene tisuće ljudi, raseljeni milijuni i uništeno gospodarstvo.

Vojni režim je oružanom otporu prepustio kontrolu nad ogromnim područjima zemlje, ali odgovorio je oslobađanjem svojih zračnih snaga na sela pod kontrolom oporbe i neselektivnim napadima u kojima su uništene škole, kuće i bolnice.

Ovo je dugogodišnja vojna taktika u Mianmaru, poznata kao "četiri reza" - cilj je uništavanje zajednica koje podržavaju pobunjeničke skupine.

Uz kinesku i rusku pomoć, hunta je ponovno osvojila dio teritorija izgubljenih u posljednje dvije godine.

Bez kajanja

General nije izrazio žaljenje zbog štete koju je njegov puč prouzročio.

Dapače, na spektakularnoj paradi - koju oružane snage Mianmara održavaju svake godine u glavnom gradu Nay Pyi Tawu - ponudio je već puno puta ponovljeno opravdanje za vojnu intervenciju i rekao da su vojnici imali ustavni mandat za "konstruktivno sudjelovanje u nacionalnoj politici". Upravo su oni podržavali višestranačku demokraciju.

Oni koji su se protivili vojnoj vlasti bile su "naoružane terorističke frakcije", koje su podržavali "strani agresori i sebični politički oportunisti".

Ukratko, ništa u njegovom govoru nije sugeriralo da će Min Aung Hlaing u civilnoj odjeći vladati Mianmarom drugačije nego u uniformi.

Slijedi više napada?

"Sukob u Mianmaru ostat će uglavnom nepromijenjen", rekao je Su Mon, viši analitičar u ACLED-u, organizaciji koja prikuplja podatke o oružanim sukobima.

"Novi vrhovni zapovjednik, general Ye Win Oo, lojalist je čija obitelj ima bliske odnose s obitelji Min Aung Hlainga. Vjerojatno će krenuti njegovim stopama, prije svega kako bi ponovno preuzeo kontrolu nad izgubljenim teritorijem. Skupine otpora još uvijek kontroliraju oko 90 gradova. To znači više zračnih i bespilotnih napada na civile u područjima pod kontrolom otpora, više kampanja spaljene zemlje", dodao je.

Vlada nacionalnog jedinstva, koja predstavlja administraciju svrgnutu pučem, a djeluje iz područja pod kontrolom otpora u blizini granice s Tajlandom. Ona također ne mijenja svoj stav.

Borila se nametnuti svoju vlast brojnim naoružanim skupinama koje djeluju diljem Mianmara, ali i dalje smatra novu vladu, parlament i nedavne izbore potpuno nelegitimnima. Ustrajala je u tome da će se nastaviti boriti za uklanjanje vojske iz političkog života i donošenje novog saveznog ustava.

"Ovo nije vrijeme za kompromis", rekao je glasnogovornik Nay Phone Latt. "Ako vojska ne može prihvatiti naše ciljeve, naša revolucija će se nastaviti. Moramo ići dalje. Ako sada odustanemo, sljedeća generacija, naši ljudi, patit će sve više i više", dodao je.

'Nemamo za stanarinu i hranu'

Min Aung Hlaingov puč zadao je ogroman udarac gospodarstvu.

UN procjenjuje da više od 16 milijuna ljudi sada treba pomoć, a broj raseljenih zbog rata blizu je brojke od 4 milijuna ljudi.

Nekontrolirana inflacija srušila je životni standard, a sada je dodatni udarac gospodarstvu zadala i nestašica goriva uzrokovana ratom na Bliskom istoku.

Mianmar uvozi 90 posto nafte i naftnih derivata, većinom iz susjednih zemalja koje sada ograničavaju izvoz. Potrošnja benzina i dizela se racionalizira, a cijene - koje su već znatno više nego u susjednom Tajlandu - naglo su porasle.

"Razlika između sada i prije 10 godina je kao razlika između dana i noći", rekao je Tin Oo, vozač motocikla taksija u industrijskoj četvrti Hlaing Tharyar u Yangonu. "Ne možemo zaraditi dovoljno ni za stanarinu i hranu", dodao je.

U novu vladu nema puno povjerenja.

"Neće ih biti briga za nas. I dalje ćemo se morati oslanjati na sebe. Ovih dana, ako pokušavaš zaraditi za jednostavan i pošten život, teško je preživjeti, ali ako si nepošten, možeš se obogatiti", rekao je.

'Igra protiv naroda'

Nestašica goriva posebno je teška za tvrtke u Mianmaru. Mnoge od njih ovise o generatorima za energiju; električna mreža osigurava samo nekoliko sati struje dnevno u većem dijelu Yangona.

U ovu bezizražajnu pat poziciju, Mya Aye, iskusna politička aktivistica koja je provela mnogo godina u vojnim zatvorima, ovog je tjedna unijela rijedak glas razuma i suzdržanosti, tvrdeći da je jedini izlaz iz krize pronaći kompromis između vojske i njezinih brojnih protivnika.

Osnovano je novo vijeće koje pokušava okupiti sve one koji se slažu s njim, pozivajući na dijalog i oslobađanje svih političkih zatvorenika. U njemu je i nekoliko istaknutih političkih osoba, ali tvrdi da zapravo povjerljivo razgovara s mnogo više njih.

"Ovi izbori nisu rješenje", rekla je. "To je igra koju Min Aung Hlaing igra protiv svog naroda. Niti možemo napredovati s trenutnim ustavom. Ali javnost je umorna od situacije. Ako ne možemo pronaći izlaz, zemlja će se raspasti. Zapravo, već je u stanju raspada", dodala je.

Tvrdi da bi, ako zatvorena demokratska liderica Aung San Suu Kyi bude puštena na slobodu, mogla igrati odlučujuću ulogu u pronalaženju prihvtljivog kompromisa, čak i u dobi od 80 godina.

Priča se da će je Min Aung Hlaing ove godine osloboditi, sada kada je konačno ispunio svoju ambiciju da postane predsjednik, što je bio jedan od njegovih motiva da izvede državni udar.

Ali ako postoji put do mira u Mianmaru, on je svakako vrlo uzak i zasad ne djeluje kao da su 'vojni vladari' voljni njime ići.

Komplicirano je

Situacija u Mianmaru vrlo je komplicirana.

Sukobi se vode između vojske i široke koalicije protivnika koja ne uključuje samo prodemokratske snage poput vlade u egzilu, nego i brojne etničke naoružane skupine koje već dugo ratuju za autonomiju u pograničnim područjima.

Politička kriza nije jedini izvor sukoba, tu su i duboki povijesni problemi.

Mianmar je etnički vrlo raznolik. Mnoge manjine se desetljećima bore protiv centralne vlasti koju dominira većinski narod Bamar.

Nepovjerenje prema vojsci pojačano je dugogodišnjim represijama, uključujući i nasilje nad manjinama poput Rohingya.

Ovu zemlju - koja je veličine Španjolske, a ima stanovnika koliko Španjolska i Portugal zajedno (oko 55 milijuna ljudi) - budnim okom nadgleda i Kina.

Kineski interesi

Osim što s Mianmarom dijeli dugačku granicu, Kima ima velike infrastrukturne i energetske projekte u toj zemlji, uključujući naftovode i trgovačke koridore koji povezuju kinesku unutrašnjost s Indijskim oceanom.

Svaka nestabilnost u Mianmaru ugrožava te kineske strateške interese, a borbe uz kinesku granicu već su izazvale izbjegličke valove i prekide trgovine, što je izravno pogodilo kineske pogranične regije.

Kina pokušava održati svoj utjecaj nad svim sukobljenim stranama u Mianmaru, bez obzira na to tko je u Mianmaru na vlasti. Istovremeno, brine je rizik da bi se nestabilnosti u Mianmaru mogle preliti na regiju.

I dok međunarodne organizacije i zapadne zemlje proglašenje MinAung Hlainga za predsjednika smatraju nelegitimnim, Kina je suzdržanija.

Peking je postupno odlučio surađivati s vojnom huntom, procijenivši da je u pitanju 'najjača sila na terenu' i da može osigurati stabilnost potrebnu za kineske projekte.

Međutim, 'div s istoka' nije bezrezervni saveznik. Iako kineski mediji i kineska diplomacija često koriste neutralan jezik poput 'politički proces' ili 'nacionalno pomirenje', kako bi izbjegli izravnu legitimaciju izbora, Kina je - prema zapadnim izvještajima - pomogla ili barem podržala izborni proces koji je vojsci omogućio ostanak na vlasti.

Međutim, treba reći da pragmatična Kina održava kontakt s više strana pa je tako, primjerice, povezana i s nekim etničkim oružanim skupinama te pokušava posredovati u sukobima.

Njoj je, na kraju, najvažnije da se rat ne prelije preko granice i da infrastrukturni projekti ostanu sigurni.