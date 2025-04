Britanci stigli u BiH sa zadaćom likvidacije? Dodik: 'Rekli su mi da se sakrijem'

Predsjednik Republike Srpske i bjegunac od pravosuđa Milorad Dodik izjavio je kako su mu tri predsjednika europskih država i jedan premijer rekli da je u BiH bila prebačena britanska jedinica kako bi ga likvidirali.

Dodik navodi da je s posebnim nalogom u BiH došlo četrdesetak vojnika.

"Tri predsjednika europskih zemalja i jedan premijer rekli su mi da je britanska postrojba od četrdesetak vojnika prebačena u BiH s nalogom, ne da me uhite, nego da me 'prebije' pričom 'pružao je otpor'. Očito po principu mafije. Čovjek je problem, ako nema čovjeka, nema problema. Nisu odustali, ali šute", rekao je Dodik za Večernje novosti.

Dodao je da je sve politički proces. "Mi i naši prijatelji vidimo ovu situaciju tako da je Schmidt prekršio međunarodno pravo, a muslimani su ga podržali. I sada čovjek koji nije legitiman donosi odluke koje ja kao legitimno izabrani predsjednik RS moram poštovati i pritom 'pljunuti sebi u usta'. Imam dostojanstvo i karakter i to pokazujem svaki dan. Schmidta nikad nisam primio niti ću. Neki su primali, pa se sad ispričavaju da više neće. A neki se tajno sastaju s njim. Nisam čovjek koji misli da će zauvijek ostati ovdje. Ali ja se namjeravam boriti za Republiku Srpsku sve dok imam podršku naroda", rekao je.

Nastavio je: "I sada mene, koji imam ovakvu podršku, progoni muslimanska inkvizicija preko lažnog Šmita i lažnog Tužiteljstva BiH i govori mi da se sakrijem. Stranci su mi sugerirali da se sakrijem. Oni iz Bruxellesa. Neće gledati taj film. Neću se sakriti, pa makar me NATO došao uhititi."

'Aktivirali su AID'

Na pitanje je li točno da se prati svaki njegov korak, odgovorio je da je oko njegova praćenja aktiviran AID (Agencija za istrage i dokumentaciju).

"To je muslimanska vojna obavještajna služba. Donijeli su odluku da se aktivira svaki preživjeli AID-ovac. Prate kako prelazimo granice, prate svaki korak. Neka slijede. Ali ne bih im preporučio da išta probaju. Ako misle da mogu nešto učiniti na prostoru Srpske, grdno se varaju", poručio je čelnik RS-a.

Pitanje je bilo i koliko može računati na podršku Moskve i predsjednika Rusije Vladimira Putina, a Dodik se osvrnuo na njihov nedavni sastanak.

"Imao sam izvrstan sastanak s Putinom u Moskvi. Kad biste mogli čuti, bili biste impresionirani kako on zna detalje o svemu. I što je najvažnije, on to sada ne gleda, već ima moć da iscrta kontinuitet događaja ne samo za Republiku Srpsku, već i za Srbiju. Sastanak smo započeli tako što mi je rekao da je imao odličan razgovor s predsjednikom Vučićem i da su razgovarali i o nama. A ta Republika Srpska je zajednički interes Rusije i Srbije koje su potpisnice i garanti Dejtonskog sporazuma. Naš ozbiljan prijatelj je i Sergej Lavrov, koji je upoznat sa svim ovdašnjim događanjima i puno bolje razumije našu situaciju nego oni koji su ovdje. Rusija se bori za pismo i izvorni 'Dayton'. Ono oko čega se dogovore dva entiteta i tri naroda", izjavio je Dodik.

O odnosu s Beogradom i Vučićem rekao je da odlično surađuju, a o podršci njemu samom izjavio je: "Budimo pragmatični. Sad smo dvoje ljudi koji se svađaju i tuku jedno drugo. Ako me odvedu, on će biti sam i teže će se braniti. Zato ne vjerujem u takve priče, iako u Srbiji ima smradova koji to žele kako bi oslabili i Vučića."

Tema je bila i proslava 9. svibnja za Dana pobjede nad fašizmom. "Ja sam dijete Kozare i odrastao sam u strahu od ustaša i Nijemaca. Vjerojatno će, kad me vide 9. svibnja u Moskvi, uslijediti reakcije. Ali slavi se 80. obljetnica pobjede nad fašizmom i ja sam ponosan što sam tog dana u Moskvi", rekao je Dodik.

