Migrant koji je zlostavljao djevojčicu greškom pušten iz zatvora: 'Ovo se događa u slomljenom sustavu'

Policija u Engleskoj traga za osuđenim seksualnim prijestupnikom koji je jučer greškom pušten iz zatvora, a posljednji je put viđen u Londonu. Službenici pregledavaju snimke nadzornih kamera kako bi locirali Hadusha Kebatua, piše BBC.

Kebatu, tražitelj azila iz Etiopije, pušten je iz zatvora HMP Chelmsford samo nekoliko tjedana nakon što je osuđen zbog seksualnog napada na 14-godišnju djevojčicu i ženu u Eppingu, Essex. Trebao je biti premješten u imigracijski pritvorski centar radi planirane deportacije, no umjesto toga se našao na slobodi.

"Nije nam promaklo da je ova situacija zabrinjavajuća za ljude i posvećeni smo tome da ga lociramo i uhitimo što je prije moguće", poručili su iz policije u Essexu. Iz policije dodaju kako se istraga nastavlja ubrzanim tempom.

Kebatu se u petak u 12.41 sat ukrcao na vlak za London na stanici Chelmsford. Policija je obaviještena o "grešci" tek u 12.57 sati, nakon čega je pokrenuta potraga. Na društvenim mrežama pojavila se i snimka koja navodno prikazuje Kebatua u zatvorskoj trenirci s torbom na glavnoj ulici u Chelmsfordu.

'Zatvorski sustav je slomljen'

Slučaj je izazvao lavinu kritika. Keir Starmer je opisao puštanje kao "potpuno neprihvatljivo" i rekao da Kebatu "mora biti uhvaćen i deportiran zbog svojih zločina". David Lammy izjavio je da je "užasnut" i "bijesan u ime javnosti". "Budimo jasni, Kebatu je počinio gadan seksualni napad koji je uključivao mlado dijete i ženu. I iz tih razloga ovo je, naravno, vrlo ozbiljno", dodao je.

John Podmore, bivši upravitelj nekoliko zatvora, nada se kako "niži službenik neće biti žrtvovan" za ovu pogrešku. Podmore je pojasnio kako je proces premještanja zatvorenika "prilično kompliciran" i da uključuje višestruke provjere.

"Ne donosi jedna osoba jednu odluku, trebale bi postojati provjere od niza ljudi, viših i nižih po hijerarhiji", rekao je Podmore. "Bojim se da se ovo događa u slomljenom sustavu, a zatvorski sustav je slomljen. Ovo je simptom šireg neuspjeha zatvorskog i probacijskog sustava", poručio je.

Izvješće Zatvorske i probacijske službe Njegovog Veličanstva navodi da su u Engleskoj i Walesu između travnja 2024. i ožujka 2025. greškom puštena 262 zatvorenika, što je značajan porast u odnosu na 115 u prethodnih 12 mjeseci.

Osuđen na godinu dana zatvora

Kebatu je uhićen u srpnju nakon prosvjeda ispred hotela The Bell u Eppingu, gdje je bio smješten. U rujnu je na suđenu otkriveno kako je pokušao poljubiti tinejdžericu na klupi uz niz seksualno eksplicitnih komentara.

Nakon što je sljedećeg dana ponovno sreo tinejdžericu pokušao ju je poljubiti, a zatim ju je i seksualno napao. Također napao je i ženu koja mu je ponudila pomoć u izradi životopisa.

Proglašen je krivim za pet kaznenih djela i osuđen je na godinu dana zatvora. Također izrečena mu je i zabrana približavanja bilo kojoj ženskoj osobi u trajanju od pet godina te je upisan u Registar seksualnih prijestupnika na 10 godina.

Sudac je tijekom izricanja presude istaknuo da njegovi postupci pokazuju "značajan rizik od ponovnog počinjenja kaznenih djela". "Hitno surađujemo s policijom kako bismo vratili počinitelja u pritvor nakon greške pri puštanju u HMP Chelmsfordu. Zaštita javnosti naš je glavni prioritet i pokrenuli smo istragu o ovom incidentu", izjavio je glasnogovornik Zatvorske službe.

