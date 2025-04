Melania spašavala Trumpa na Papinoj misi: Ovih pet riječi mu je šapnula na uho

Melania Trump morala je tijekom mise na sprovodu pape Franje priskočiti u pomoć svojem suprugu, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, piše Irish Star.

Prva dama i predsjednik sjedili su u prvom redu uz svjetske čelnike među kojima su bili francuski predsjednik Emmanuel Macron i finski predsjednik Alexander Stubb. Kad je na red došao dio u kojem vjernici jedni drugima pružaju mir, Trump je djelovao zbunjeno i isprva je oklijevao.

Pet riječi ohrabrenja

Melania mu je tada priskočila u pomoć i uputila pet riječi ohrabrenja kojima mu je objasnila da treba pružiti ruku ljudima do sebe.

Stručnjakinja za čitanje s usana Nicola Hickling tvrdi da mu je šapnula: "Trebao bi to učiniti" (You should do this). Potom se primaknula Trumpu koji je odgovorio: "Aha, u redu". Trump je shvatio Melanijine instrukcije te je nedugo nakon toga stisnuo Macronovu ruku.

Podsjetimo, oko 250 tisuća ljudi okupilo se na Trgu svetog Petra u čijem je centu ležao Franjin drveni lijes. Povijesnom događaju svjedočilo je oko 130 delegacija sa šezdesetak čelnika država i organizacija, koji su bili s desne strane lijesa. Među njima su bili hrvatski predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

