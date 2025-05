Gdje je Melania Trump? Bijela kuća zjapi prazna, ali netko ispunjava njezinu dužnost

Rolete su spuštene u Bijeloj kući, jer Melania Trump, prva dama Sjedinjenih Američkih Država, u Washingtonu zapravo ne živi. Većinu vremena provodi u Trump Toweru u New Yorku ili na luksuznom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Dužnosnici Bijele kuće tvrde da je češće prisutna u rezidenciji nego što se misli, no kada točno i koliko dugo - nisu jasno rekli, piše New York Times.

Melania dolazi u Washingtonu u četvrtak, kada bi trebala otkriti poštansku marku u čast bivše prve dame Barbare Bush. Prisustvovat će i na svečanosti za majke vojnih osoba. No, prema riječima njoj bliskih osoba, od ponovne inauguracije njezinog supruga prije 108 dana, Melania je u Bijeloj kući boravila manje od 14 dana.

Povučena prva dama

"Ona voli Bijelu kuću i voli ulogu prve dame", rekao je Paolo Zampolli, bivši manekenski agent iz Italije koji je spojio Donalda i Melaniju.

"Nismo imali ovako povučenu prvu damu još od Bess Truman, a to je bilo prije gotovo 80 godina," rekla je povjesničarka Katherine Jellison sa Sveučilišta Ohio. I Bess Truman, kaže, često se povlačila u svoj rodni grad Independence, u Missouriju. "Voljela je svoj privatni svijet," govori Jellison.

Melania Trump očito dijeli istu sklonost. Unajmila je osoblje da radi za nju u Istočnom krilu, ali rijetko kad odlazi u ured. Čak i stalni posjetitelji Mar-a-Laga kažu da je ne viđaju često.

Trump igra dvije uloge: predsjednik i prva dama

U prošlom Trumpovom mandatu, Melania je čekala mjesecima da se preseli u Bijelu kuću. Tada je razlog bio njezin desetogodišnji sin Barron, kojem je htjela omogućiti stabilan prijelaz. Barron sada ima 19 godina i student je prve godine na NYU-u.

U rijetom intervjuu u siječnju rekla je: "Moja prva uloga je biti majka, prva dama i supruga. Kad jednom uđemo u Bijelu kuću 20. siječnja, tada služimo državi."

Njezinu dužnost prve dame preuzeo je Donald Trump. Sada on bira rasvjetu za Bijelu kuću, redizajnira Rose Garden, dočekuje turističke grupe u Istočnom krilu i ugošćuje prijeme za Mjesec ženske povijesti.

Skandalozan brak koji je preživio sve

Njihov je brak preživio je više skandala nego što bi većina mogla podnijeti. Suđenje zbog plaćanja pornoglumici za šutnju, dva pokušaja atentata i burnu izbornu kampanju. Za vrijeme suđenja, Melania se potpuno distancirala, nije došla na sud niti se pridružila kampanji.

Navodno ju je posebno uznemirila prošlogodišnja pucnjava u kojoj je Trump bio meta, kao i još jedan incident kada je na jednom od njegovih golf-terena naoružani napadač došao opasno blizu.

Iako nije u Bijeloj kući, poput svog muža, Melania zna kapitalizirati svoju poziciju. Dan nakon Trumpove druge inauguracije, Melania je lansirala vlastiti kripto token $MELANIA. Sklopila je i ugovor s Amazonom za dokumentarac koji nudi pogled "iza kulisa" na njezin život prve dame. Ugovor je navodno vrijedan oko 40 milijuna dolara.

Trump će sljedeći tjedan otići na Bliski istok, u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, ali prva dama neće poći s njim.

