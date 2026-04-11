Melania i Trump se razvode? Šokirala je izjavama: 'Ona napušta brod koji tone'

Politička scena u SAD-u bruji o neočekivanom potezu prve dame Melanie Trump, koja je u četvrtak na konferenciji za medije izjavila da su zločini Jeffreyja Epsteina istiniti i pozvala Kongres da dopusti svjedočenje žrtvama.

U javnosti su se ubrzo pojavile priče o njihovu razvodu, a na istup prve dame reagirao je i poznati politički komentator i teoretičar zavjera, Alex Jones.

"Trumpova vlastita žena kaže da su Epsteinovi zločini stvarni i da želi zaustaviti zataškavanje. To je sušta suprotnost onome što govori Trump", izjavio je Jones i dodao da Melania "napušta brod koji tone" jer je saznala pravu istinu.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

'Stojim uz Melaniju i istinu'

Nije poznato što je potaknulo prvu damu na nenajavljenu konferenciju za medije, koja je uslijedila nakon što je Trump pozvao javnost i medije da konačno prijeđu preko teme vezane za Epsteina.

Njezin je govor izazvao šok u političkim krugovima, a mnogi vjeruju kako će se zbog toga Epsteinovi dokumenti vratiti u središte pozornosti.

"On govori da oko Epsteina nema ničega. Ona kaže da ima i da to treba istražiti. Ja stojim uz Melaniju Trump i uz istinu", rekao je Jones.

Kontradiktorne izjave iz Bijele kuće

Dok je Donald Trump na pitanja novinara odgovorio kako "ne zna ništa" o govoru svoje supruge te ponovio da ona nikada nije poznavala Epsteina, izvori iz ureda prve dame rekli su da je bio obaviješten o tome, piše Newsweek.

U svom je govoru Melania istaknula da se ona i njezini odvjetnici bore protiv "neutemeljenih i besmislenih laži" u vezi njenog poznanstva s Epsteinom.

"Laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju prestati danas. Pojedinci koji lažu o meni lišeni su etičkih standarda, poniznosti i poštovanja. Ne prigovaram zbog njihovog neznanja, već odbacujem njihove zlonamjerne pokušaje klevetanja mog ugleda", poručila je prva dama.

Pozvala je Kongres da održi javno saslušanje usredotočeno na preživjele žrtve, pružajući im priliku da svjedoče pred zastupnicima i da njihove priče uđu u službeni zapisnik Kongresa.

"Svaka žena trebala bi imati priliku ispričati svoju priču u javnosti ako to želi, a zatim bi njezino svjedočanstvo trebalo biti trajno uneseno u kongresni zapisnik. Tada, i samo tada, saznat ćemo istinu", zaključila je Melania.

