POBJEGLI NA SKUTERIMA /

Maskirani mladići upali u dječji dom u glavnom gradu, najmanje 15 djece ozlijeđeno

Maskirani mladići upali u dječji dom u glavnom gradu, najmanje 15 djece ozlijeđeno
Foto: Shutterstock/Ilustracija

Slučaj se dogodio u Berlinu gdje su napadači dječaka poprskali suzavcem, nakon čega se plin proširio po domu

25.4.2026.
14:58
Dunja Stanković
Nekoliko maskiranih mladića upalo je u petak u dječji i omladinski centar "Bolle" u glavnom njemačkom gradu Berlinu, prilikom čega je ozlijeđeno 15 maloljetnika u dobi između osam do 15 godina. 

Policija je dojavu dobila oko 17.30 sati. Svjedoci su ispričali da su dvije ili tri maskirane osobe upale u prostorije centra koji brine za oko 150 maloljetnika. Nepoznati napadači zatim su izvadili suzavac i poprskali ga po dječaku pa pobjegli na električnim skuterima, prenosi Bild. 

Plin se proširio po domu pri čemu je ozlijeđeno 15 djece i tinejdžera. Uglavnom su se žalili na iritacije dišnih puteva i očiju. 

Na teren je izašla hitna pomoć koja im je pružila liječničku pomoć i isprala oči. 

Policije istražuje napad. Nije poznat motiv ovog događaja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ogromna eksplozija: Pogledajte napad na Libanon nakon izraelske naredbe o evakuaciji

NjemačkaBerlinDječji DomSuzavacCrna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
