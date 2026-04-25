Maskirani mladići upali u dječji dom u glavnom gradu, najmanje 15 djece ozlijeđeno

Nekoliko maskiranih mladića upalo je u petak u dječji i omladinski centar "Bolle" u glavnom njemačkom gradu Berlinu, prilikom čega je ozlijeđeno 15 maloljetnika u dobi između osam do 15 godina.

Policija je dojavu dobila oko 17.30 sati. Svjedoci su ispričali da su dvije ili tri maskirane osobe upale u prostorije centra koji brine za oko 150 maloljetnika. Nepoznati napadači zatim su izvadili suzavac i poprskali ga po dječaku pa pobjegli na električnim skuterima, prenosi Bild.

Plin se proširio po domu pri čemu je ozlijeđeno 15 djece i tinejdžera. Uglavnom su se žalili na iritacije dišnih puteva i očiju.

Na teren je izašla hitna pomoć koja im je pružila liječničku pomoć i isprala oči.

Policije istražuje napad. Nije poznat motiv ovog događaja.

