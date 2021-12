Vlasnik Facebooka, odnosno Mete, Mark Zuckerberg ne širi samo poslovno, već i svoje imovinsko carstvo. Naime, svoje posjedu na havajskom otoku Kauaiju dodao je još 44 hektara, pa sada posjeduje 6,5 četvornih kilometara "otoka vrta".

Na četvrti otok po veličini na Havajima su Zuckerberg i njegova supruga Priscilla Chan bacili oko još 2015., kad su ondje kupili kuću. No, otada nisu dobrodošli. Lokalno se stanovništvo svim silama trudi da ga otjeraju.

Ucjenjivanje tužbama

Zamjeraju mu to što ucjenjuje vlasnike malih parcela oko njegova posjeda da mu prodaju zemlju, a kamenim zidinama je mnogima zagradio pogled na more. Naime, riječ je o potomcima autohtonog stanovništva koje nasljeđuje zemlju bez pisanih dokumenata ili oporuka. Zuckerberga optužuju da ih je sudskim tužbama pokušao natjerati da mu prodaju zemlju ili da se nadmeću s njim na dražbama. Uz to, njegovi zaštitari navodno maltertiraju svakoga tko želi otići do plaže, piše Indenpendent.

Iako je Zuckerberg odustao od tužbi, među žiteljima Kauaija je postao licem neokolonizatora koji im pokušava oteti zemlju. Prije gotovo pet godina objavio je članak u lokalnim novinama, u kojem se ispričao zbog svojih postupaka. "Obožavamo Kauai i želimo biti dobri članovi zajednice. Hvala što ste nas primili u svoju obitelj", poručili su Zuckerbergovi u članku.

Peticija protiv Marka

No, to nije bilo dovoljno. Lokalno je stanovništvo pokrenulo peticiju koju je potpisalo milijun ljudi. "Zbog čega tu gradi svoju palaču? Da bi dva mjeseca godišnje boravio na Kauaiju?", "To je nehumano, bolesno. Treba ga zaustaviti!", "Može napraviti vilu bilo gdje. Ima toliko zemlje na koju nitko ne polaže pravo. Ali on baš mora odabrati mjesto na kojem ljudi pokušavaju živjeti i prehraniti svoje obitelji? Odvratno!", neke su od reakcija potpisnika.

No, otpor je, čini se bio uzaludan. Najnoviji komad zemlje kupio je od obitelji Pflueger za 17 milijuna dolara. U cijenu je dobio i umjetno jezero Ka Loko, čija je brana 2006., uslijed jakih kiša popustila i poplavila obližnje naselje u kojem je poginulo sedam osoba. Pflueger, inače trgovac automobilima, osuđen je na zatvor zbog ubojstva iz nehaja.

Zuckerberg je pristao popraviti branu i poduzeti sve korake da se tragedija ne ponovi, a ispoštovat će i sve sudske zahtjeve. To je samo jedan od načina da vrati povjerenje stanovništva. Iz svoje zaklade je preusmjerio 4,85 milijuna dolara u neprofitnu organizaciju Kauai Habitat for Humanity, koja će novac iskoristiti za gradnju povoljnih stanova za lokalno stanovništvo.

Nedobrosusjedski odnosi

Inače, Zuckerbergovi imaju i posjede u Palu Altu, meki Silicijske doline, ali i na jezeru Tahoe. No, nisu jedini bogataši koji su se sporili sa susjedima.

Suosnivač Googlea, Larry Page, je 2011. ušao u svađu sa susjedima zbog toga što je stablo iz njihova dvorišta naraslo do te mjere da mu je ometalo pogled na zaljev San Francisca. Page je taj problem riješio selidbom u njihovu kuću. Platio je 40 milijuna dolara.

Financijer Bill Gross se susjedu osvećivao preglasnom glazbom zbog staklene skulpture, a burzovni mešetar Vinod Khosla tužio je Kaliforniju, jer su tamošnje vlasti navele da je protuzakonito blokirao pristup plaži.