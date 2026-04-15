Ova dvojica lidera žele spasiti svijet: Hoće li preživjeti oluju u vremenu Trumpa?

Kanadski premijer Mark Carney i finski predsjednik Alexander Stubb rođeni su s razmakom od tri godine i 6.500 kilometara. A u 2026. ujedinili su se kao intelektualni vođe novog protuporetka koji budi način da centristi liberali prežive oluju koju izaziva američki predsjednik Donald Trump.

Carney i Stubb sve su usklađeniji na svjetskoj sceni. Citiraju jedan drugoga u svojim govorima te dijele mišljenja o narušenom globalnom poretku i tome kako manje zemlje mogu bolje surađivati ​​na području obrane i tržišne moći. Dva čelnika redovito razgovaraju privatno telefonom i SMS porukama, a kada su se nedavno našli u Londonu, dogovorili su se i da zajedno trče u Hyde Parku.

Trčanje i komplimenti

"Često se zovemo i dopisujemo", rekao je Stubb, inače i triatlonac, za Politico nekoliko dana kasnije. "Pišemo si, pokušavamo razmisliti o tome što se događa u svijetu, tako da je to takva vrsta prijateljstva. A onda možemo povremeno i trčati, što je lijepo."

"Neću sudjelovati ni u kakvim triatlonima s predsjednikom Stubbom, to bi iz moje perspektive bilo prilično neugodno", rekao je Carney na pitanje o njihovom prijateljstvu. "On je izvanredna osoba s mnogo talenata."

Carney je također rekao da cijeni "duboki odnos" i "slaganje" između njih dvoje o "širokom rasponu pitanja". Zajedno, dodao je, dvije zemlje suočavaju se s "neredom u međunarodnom sustavu kako bi ponovno izgradile bolji sustav koji funkcionira za narod Kanade, narod Finske i narode svijeta".

Finci i Kanađani suočavaju se s neprijateljski raspoloženim i nepredvidljivim susjedima, što ulogu diplomacije podiže na egzistencijalnu razinu.

SAD zbija zloslutne šale o tome da želi uključiti Carneyevu Kanadu kao svoju 51. saveznu državu i započeo je ekonomski rat na Bliskom istoku, kojem se rješenje još ne nazire. Rusija, finski susjed na istoku, već četiri godine vodi agresiju protiv Ukrajine, prijeti Baltiku i cilja hibridne napade na zemlje diljem Europe.

Budućnost poretka

Stubb (58), liberalni konzervativac koji ima sina i kćer, i Carney (61), vođa kanadske Liberalne stranke i otac četiriju djevojčica, nalaze se na vlasti u opasnim vremenima. Osoba koja je vidjela Stubba i Carneyja zajedno, rekla je da među njima očito postoji "vrlo dobra kemija".

"Naravno, dijele način razmišljanja i vrijednosti, ali oboje također imaju operativni način razmišljanja usmjeren na pronalaženje rješenja", rekla je ta osoba.

Stubb ovog tjedna posjećuje Ottawu, gdje će s Carneyjem nastaviti razgovore licem u lice. Tijekom sastanaka i privatne radne večere, trebali bi razmisliti o stanju u svijetu, uključujući kako okončati ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, te o tekućem utjecaju Trumpovog burnog drugog mandata.

Kako transatlantski odnosi sve dublje tonu u krizu, budućnost onoga što se nekada nazivalo liberalnim svjetskim poretkom mogla bi ovisiti o idejama koje ova dva centristička oca međusobno raspravljaju.

Različiti pristupi Trumpu

Stubb i Carney oboje vole hokej. Stubb je čak gledao nogomet na TV-u s još jednim centrističkim vođom, britanskim premijerom Keirom Starmerom, na istom putovanju u London.

Poput Starmera, i Carney i Stubb su knjiški nastrojeni i promišljeni te su postigli značajan uspjeh u životu izvan politike - Carney kao središnji bankar, a Stubb u diplomaciji i akademskoj zajednici, kao i u amaterskom sportu na visokoj razini.

"Jako poštujem Marka, mislim da je jedan od intelektualno najoštroumnijih svjetskih vođa koje trenutno imamo", rekao je Stubb za Politico. "Mislim da imamo prilično sličnu pozadinu, razlika je u tome što je on ekonomist, a ja sam stručnjak za međunarodne odnose. Obojica imamo doktorate iz svojih područja i obojica dijelimo ljubav prema hokeju na ledu. Kanada i Finska oduvijek su imale slične stavove, pa sam imao sreće uspostaviti dobar odnos s Markom", dodao je.

Ali kada je riječ o američkom predsjedniku Trumpu, njih dvojica imaju različita iskustva.

Carney je došao na vlast 2025. godine obećavši da će se suprotstaviti Trumpu i boriti za kanadski suverenitet, suočen s teritorijalnim i ekonomskim prijetnjama Amerikanca. Stubb je, nasuprot tome, dobio etiketu europskog "Trumpovog šaptača" nakon što je upoznao američkog predsjednika na njegovom golf terenu na Floridi i od tada učvrstio taj odnos pozivima, porukama i sastancima.

Unatoč relativno maloj populaciji svoje zemlje od 5,6 milijuna, Stubb uživa ogroman utjecaj u Washingtonu, iako kaže da s Trumpom razgovara nešto rjeđe od izbijanja rata na Bliskom istoku.

Čuveni govor u Davosu i važna knjiga

Do sada je 2026. bila godina Trumpovih geopolitičkih previranja, od Venezuele preko Grenlanda i europskih odnosa, a sada i rata u Iranu.

To je ujedno bila i godina kada su se Carney i Stubb pojavili kao intelektualni vođe koji su upravljali potencijalnim putem za preživljavanje saveznika u novim opasnim geopolitičkim vremenima.

Na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u siječnju, Carney je održao govor koji je premijere i izvršne direktore trgnuo iz njihove samozadovoljnosti i prisilio ih da se suoče s dubokim Trumpovim raspadom svjetskog poretka.

"Prestanite se pozivati ​​na međunarodni poredak temeljen na pravilima kao da još uvijek funkcionira kako se reklamira", izjavio je tada Carney. "Nazovite to onim što jest: Sustavom intenziviranja rivalstva velikih sila, gdje najmoćniji slijede svoje interese, koristeći ekonomsku integraciju kao prisilu."

Upravo se Carney obratio Stubbu za svoje rješenje: "Naš novi pristup počiva na onome što je Alexander Stubb, predsjednik Finske, nazvao 'realizmom temeljenim na vrijednostima'."

Tjedan dana ranije, Stubb je objavio svoju najnoviju knjigu o međunarodnim poslovima, "Trokut moći: Rebalansiranje novog svjetskog poretka" u kojoj je iznio svoju ideju o "realizmu temeljenom na vrijednostima" kao alatu za snalaženje u sadašnjim previranjima.

"Naš put prema stabilnijoj budućnosti počinje s time da svijet vidimo kakav jest", napisao je Stubb. "I definiramo način da se držimo naših liberalnih vrijednosti, a istovremeno ponizno i ​​s poštovanjem surađujemo s onima koji ih ne dijele."

Carney je u Davosu bio izravan u svom zaključku: "Znamo da se stari poredak neće vratiti. Ne bismo ga trebali oplakati. Nostalgija nije strategija."

Poput Stubba, Carney je također ponudio optimističniji put za izgradnju nečeg "pravednijeg" tamo gdje je nekada bila stara iluzija poretka temeljenog na pravilima. "To je zadatak srednjih sila, zemalja koje imaju najviše za izgubiti od svijeta tvrđava, a najviše za dobiti od istinske suradnje", rekao je. "Moćni imaju svoju moć. Ali i mi imamo nešto – sposobnost da prestanemo pretvarati se, da imenujemo stvarnost, da izgradimo svoju snagu kod kuće i da djelujemo zajedno."

Klub 'centrističkih očeva'

Dvojica muškaraca slažu se u svojoj analizi, ali razlikuju se u stilu. Dok Carneyjev govornički stil doseže strastvene visine, Stubb je ponosan što je hladan, smiren i staloženi Finac. Ipak, obojica su uvjerena da je suradnja put naprijed za zemlje poput njihovih.

A kako bi ta suradnja mogla izgledati i bi li ikada mogla biti dovoljna da zamijeni američko vodstvo u NATO-u i drugim ključnim savezima? Ukratko: bila bi riječ o puno prikladnih brakova.

Kad je riječ o NATO-u, čiji su članovi i Finska i Kanada, Stubb je jasan: europske zemlje se moraju i žele udružiti kako bi osigurale sigurnost za Europu unutar saveza, bez obzira na to hoće li Amerika odustati.

Finski čelnici ne žele potkopati kredibilitet NATO-a, kojem su se tek nedavno pridružili, dijelom i zato što su država na prvoj crti koja se suočava s tinjajućim neprijateljstvom Moskve prema Europi, dijeleći 1287 kilometara dugu granicu s Rusijom.

Prošlog mjeseca u Helsinkiju, Stubb je ugostio Starmera i druge čelnike iz sjevernoeuropskih zemalja na jednodnevnim raspravama o obrani. Među njima je bio i Rob Jetten, novi liberalni premijer Nizozemske, kojemu je Stubb poklonio rođendansku tortu. A s druge strane Atlantika uključio se, naravno, Carney, koji je, prema riječima jednog dužnosnika prisutnog tijekom razgovora, bio "potpuno uključen u razgovor".

Ta grupacija, poznata kao Zajedničke ekspedicijske snage (JEF), ima za cilj djelovati kao europska vojna opcija brzog odgovora za podršku NATO-u, iako postoje naznake da bi se njezina uloga mogla proširiti. Iako Kanada vjerojatno neće postati punopravna članica JEF-a, možda će ipak formalizirati svoje pridruživanje grupi.

Zatim, tu je Europska unija. Tijekom trčanja u parku u Londonu, Stubb je predložio Carneyju da razmisli o pridruživanju Kanade EU-u. Ideja je to koja se redovito pojavljuje i očito uživa podršku gotovo polovice Kanađana. Iako je Carney rekao da punopravno članstvo u EU-u nije vjerojatno, želi dublje trgovinske i sigurnosne veze s blokom. Stubb će se s time složiti baš kao što želi da UK odustane od Brexita i vrati se na ono što on smatra svojim pravim mjestom unutar EU.

Usred carinskog rata sa SAD-om, Kanada pokazuje što diverzifikacija saveza zapravo znači. Već ima trgovinski sporazum s EU-om, iako ga još nije ratificiralo svih 27 vlada. No, Carney je samo ove godine postigao važan trgovinski sporazum s Kinom te niz novih sveobuhvatnih sporazuma s Indijom, uključujući 10-godišnji sporazum o nuklearnoj energiji.

Finski predsjednik ovog tjedna u Kanadu dovodi delegaciju s više od 30 tvrtki: tvrtke iz obrambene, pomorske i rudarske industrije uspostavit će kontakte u Ottawi dok dvojica čelnika obnavljaju razgovore.

Testovi izdržljivosti

Postoje, naravno, očita ograničenja. Kanada i Finska su srednje i male zemlje, a ne supersile, ni ekonomski ni vojno. Njihove zajedničke vrijednosti su jasne, ali "realizam" njihove veličine je jednako očit.

Onima koji teško pronalaze nadu usred globalnih previranja, Stubb predlaže da ostanu mirni i ponašaju se poput Finca: "Okupajte se ledenom kupkom, posjetite saunu i razmislite", kako je rekao u uvodu svoje knjige. On je izdržljiv sportaš i često zagovara finski koncept otpornosti ili hrabrosti, koristeći riječ za koju ne postoji izravan prijevod: "Sisu".

Suočen s Trumpovim prijetnjama, Carney je ovog mjeseca opisao kako milijuni malih pojedinačnih činova solidarnosti - poput kupnje kanadskog vina umjesto uvoznih boca iz Kalifornije ili odlaska na odmor u Kanadu umjesto na Floridu - obnavljaju snagu njegove zemlje. "Zajedno, oni nešto znače", rekao je Carney. "Mi smo gospodari svoje sudbine."

Ako je sudbina ujedno i geografija, produbljivanje prijateljstva između Carneyja i Stubba ima dodatnu poveznicu: Gradovi u kojima su rođeni, Fort Smith i Helsinki, leže na potpuno istih 60 stupnjeva sjeverne geografske širine. Stanovnici oba grada moraju podnositi mjesece nemilosrdne hladnoće, sa zimskim temperaturama koje padaju ispod 20 Celzijevih stupnjeva. I sigurno nema više finskog sentimenta u Sjevernoj Americi od jednoslovnog mota Carneyjevog rodnog grada: "Ustrajnost".

