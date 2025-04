Rubio: SAD 'testira' je li Rusija ozbiljna po pitanju mira u Ukrajini

SAD će u roku od nekoliko tjedana znati je li Rusija ozbiljna u nastojanju da postigne mir s Ukrajinom izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio, upozorivši da Donald Trump neće "upasti u zamku beskrajnih pregovora" s Moskvom.

"Provjeravamo jesu li Rusi zainteresirani za mir", rekao je Rubio novinarima u Bruxellesu nakon razgovora sa saveznicima u NATO-u, javlja Guardian. "Njihova djela – ne njihove riječi, njihova djela – odredit će jesu li ozbiljni ili ne, a mi to namjeravamo otkriti prije nego kasnije. Rusi i [Vladimir] Putin morat će donijeti odluku o tome misle li oni ozbiljno o miru ili ne. Ako je to taktika odgode, [Trumpa] to ne zanima. Uskoro ćemo znati, za nekoliko tjedana, a ne mjeseci, je li Rusija ozbiljna u pogledu mira ili ne", dodao je Rubio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rubio je također napomenuo da su "Ukrajinci pokazali volju ući, na primjer, u potpuni prekid vatre".

Strpljenje popušta

Američki dužnosnici su, čini se, sve manje strpljivi uslijed nedostatka napretka u mirovnim pregovorima. Dok Trump i dalje javno sugerira da Putin želi okončati rat, unutar američke administracije raste spoznaja da Kremlj vjerojatno neće odustati od svojih maksimalističkih zahtjeva prije nego što se obveže na mirovne uvjete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rusija je ranije odbacila američki prijedlog o potpunom i trenutnom prekidu vatre od 30 dana, na što je Ukrajina pristala.

U međuvremenu, čini se da se nijedna strana ne pridržava ranijeg sporazuma o privremenom zaustavljanju udara na energetsku infrastrukturu tijekom tog razdoblja.

Europski saveznici pozivaju Washington da zauzme oštriji stav prema Moskvi i pogura ozbiljnu predanost primirju, a neki sugeriraju da bi trebalo postaviti jasan rok.

Moskva "duguje odgovor Sjedinjenim Državama", koje su "vrlo naporno radile na posredovanju i prijedlogu za prekid vatre", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot u Bruxellesu, stojeći uz britanskog ministra vanjskih poslova Davida Lammyja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"[Putin] bi sada mogao prihvatiti prekid vatre, on nastavlja bombardirati Ukrajinu, njezino civilno stanovništvo, njezine zalihe energije", rekao je Lammy. "Vidimo te, Vladimire Putine, znamo što radiš", dodao je.

Među ostalim europskim saveznicima Ukrajine bila je slična retorika, a njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock odbacila je Putinov govor o pregovorima kao "ništa osim praznih obećanja". Optužila je ruskog čelnika da "igra na vremenu postavljajući uvijek nove zahtjeve".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi napad na Ukrajinu

Kremlj je ovoga tjedna poslao izaslanika u Washington, što je prvi put od početka ruske invazije punog opsega da je visoki ruski dužnosnik otputovao u SAD na razgovore s američkim kolegama.

Kirill Dmitriev sastao se sa Steveom Witkoffom, Trumpovim višim savjetnikom za pregovore s Rusijom, kao i s Rubiom u Bijeloj kući u srijedu. Dmitrijev je sastanke opisao kao dokaz "pozitivne dinamike" između dviju zemalja i ustvrdio da je postignut napredak prema miru u Ukrajini.

Rubio, prvi američki diplomat, zauzeo je oprezniji stav, rekavši kako se nada da će Dmitriev prenijeti jasnu poruku Moskvi. "Poruka je da Sjedinjene Države trebaju znati mislite li vi ozbiljno ili ne o miru", rekao je Rubio.

Trump je ranije sugerirao da će nametnuti carinu od 25 posto ili čak 50 posto zemljama koje kupuju rusku naftu ako zaključi da Putin opstruira mirovne pregovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U međuvremenu, novi napad u Ukrajini. RUSKE snage su izvele napad balističkim projektilom na Krivij Rih, rodni grad ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Više pročitajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO Ove godine praznih džepova? Zbog ovog poteza skočio strah od nove recesije