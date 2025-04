Ruskinja osuđena jer je poticala supruga da siluje Ukrajinke: 'I obavezno koristi zaštitu!'

Ruskinja koja je snimljena kako nagovara svog muža vojnika da siluje Ukrajinke osuđena je na pet godina zatvora. Olga Bikovskaja osuđena je u odsutnosti za kršenje zakona i običaja ratovanja na okružnom sudu u Kijevu 24. ožujka, piše Daily Mail.

Ukrajinske vlasti izdale su međunarodnu tjeralicu u prosincu 2022. godine. Služba sigurnosti Ukrajine (SSU) objavila je audio zapise razgovora između ruskog vojnika Romana Bikovskog i njegove supruge Olge. Čulo se kako žena daje mužu dopuštenje da siluje Ukrajinke sve dok "koristi zaštitu". Šokantna snimka od 30 sekundi objavljena je 12. travnja 2022., dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio ruske trupe da su izvršile "stotine silovanja" uključujući seksualno zlostavljanje male djece u njegovoj zemlji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Padobranac Roman Bikovski, koji je sudjelovao u ruskoj invaziji na Ukrajinu, tvrdio je da muški glas na snimci nije njegov. Međutim, utvrđeno je da je to on. Olgi je prijetilo do 12 godina zatvora, a morat će nadoknaditi ukrajinskoj državi više od 280 funti sudskih troškova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objavljen je i dio sadržaja snimki:

"Da, učini to tamo. Ukrajinke, siluj ih. Da… Nemoj mi ništa govoriti, sve razumijem", govori Olga, a suprug još jednom pita:

"Znači trebam ih silovati i ne pričati ti o tome", govori on i još jednom traži dozvolu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, da ne bih ništa znala', kaže ženski glas. Oboje se zatim počnu smijati prije nego što mu kaže: "Zašto pitaš?"

"Mogu li stvarno?", ponovno pita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Da, dopuštam ti'", kaže ona, hihoćući se. zatim dodaje: "Samo koristite zaštitu".

Istraživački novinari surađivali su s policijom u Ukrajini kako bi ušli u trag monstruoznom paru. Povezali su brojeve telefona s profilima na društvenoj mreži VKontakte - koji pripadaju Bikovskom i Bikovskoj.

Romanov račun bio je zatvoren za javnost, no novinari su ga pronašli na fotografijama koje je postavio jedan od njegovih prijatelja - Aleksej Zabrusov - na kojima se vidi da su zajedno služili 2016. u istoj vojnoj diviziji. Odatle su istražitelji uspjeli pronaći druge Romanove prijatelje i članove obitelji, što ih je dovelo do više njegovih slika u vojnoj odori, čime je utvrđeno da je sada dio ruske 108. gardijske desantno-jurišne pukovnije - jedinice poznate po svojoj umiješanosti u aneksiju Krima 2014. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također su saznali da se par preselio na poluotok Krim pod ruskom okupacijom, otprilike oko 2018. Olgin račun na društvenim mrežama u međuvremenu je bio otvoren (sve dok nije izbrisan 13. travnja 2022.). Ona je objavila nekoliko fotografija s Romanom i njihovim četverogodišnjim djetetom.

Novinari su kontaktirali Romana koji se javio i rekao da je u regiji Herson, a nakon što su ga pitali za audiosnimku, tvrdio je da nije riječ o njemu. Olga je potvrdila je da njezin muž na liječenju od ozljede u Sevastopolju. Prekinula je razgovor i ubrzo nakon toga izbrisala profil. Audio zapis razgovora od 30 sekundi objavljen je na telegram kanalu Službe sigurnosti Ukrajine (SBU).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žene ruskih agresora pozivaju svoje muževe da siluju Ukrajinke. Ovo šokantno presretanje SBU-a odražava moralne vrijednosti ne samo okupatora nego i njihovih rođaka, od kojih 80 posto sada podržava rat u Ukrajini", napisala je agencija na Telegramu uz isječak.

POGLEDAJTE VIDEO: Primirje visi u zraku, svi su uvjeti ispunjeni osim onih vezanih uz rusku stranu