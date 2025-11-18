FREEMAIL
UZNEMIRUJUĆI PRIZOR /

Majka ugurala bebu u kotlić WC-a: Čuo se plač, ruke su joj bile bijele

Majka ugurala bebu u kotlić WC-a: Čuo se plač, ruke su joj bile bijele
Foto: Profimedia/ilustracija

Beba je bila gola, a ruke su joj postale blijede i naborane od namakanja u vodi

18.11.2025.
14:42
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Novorođena curica s Tajlanda čudom je preživjela nakon što ju je vlastita majka u subotu živu ugurala u vodokotlić WC-a u poslovnoj zgradi u Bangkoku, objavio je Daily Mail

Čistačica je čula plač dok je čistila treći kat zgrade. Šokirala se kad je podigla poklopac - ugledala je dijete ugurano u spremnik napola ispunjen vodom. 

Beba je bila gola, a ruke su joj postale blijede i naborane od namakanja u vodi. Vjeruje se da ju je majka tamo stavila nedugo nakon poroda. 

Istraga u tijeku 

Na lice mjesta pojurila je policija, a djevojčica je završila u bolnici gdje su je pregledali liječnici. Utvrdili su da nije zadobila ozljede te da teži nešto manje od tri kilograma.

Majci nije bilo ni traga, a policija nastavlja s istragom kako bi utvrdili tko je točno djevojčicu ostavio u WC-u. Provjeravaju se nadzorne kamere kako bi se doznalo tko je točno bio u prostorijama zgrade. 

POGLEDAJTE VIDEO: Konan, velik kao div i zaigran kao beba spašava živote doniranjem krvi: Evo kako to izgleda

TajlandBebaWc
