Majka ugurala bebu u kotlić WC-a: Čuo se plač, ruke su joj bile bijele

Novorođena curica s Tajlanda čudom je preživjela nakon što ju je vlastita majka u subotu živu ugurala u vodokotlić WC-a u poslovnoj zgradi u Bangkoku, objavio je Daily Mail.

Čistačica je čula plač dok je čistila treći kat zgrade. Šokirala se kad je podigla poklopac - ugledala je dijete ugurano u spremnik napola ispunjen vodom.

Beba je bila gola, a ruke su joj postale blijede i naborane od namakanja u vodi. Vjeruje se da ju je majka tamo stavila nedugo nakon poroda.

Istraga u tijeku

Na lice mjesta pojurila je policija, a djevojčica je završila u bolnici gdje su je pregledali liječnici. Utvrdili su da nije zadobila ozljede te da teži nešto manje od tri kilograma.

Majci nije bilo ni traga, a policija nastavlja s istragom kako bi utvrdili tko je točno djevojčicu ostavio u WC-u. Provjeravaju se nadzorne kamere kako bi se doznalo tko je točno bio u prostorijama zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO: Konan, velik kao div i zaigran kao beba spašava živote doniranjem krvi: Evo kako to izgleda