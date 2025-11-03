Pas ubio bebu staru devet mjeseci: Policajci opkolili kuću i zatekli uznemirujuće prizore

Beba stara devet mjeseci poginula je nakon što ju je u nedjelju vlastitom domu u Rogietu na jugoistoku Walesa napao pas.

The Sun javlja da su policajci opkolili kuću oko 18 sati po lokalnom vremenu.

Na terenu je bilo na desetak policijskih vozila, devet vozila hitne pomoći, kao i i jedinica specijalne policije. Nažalost, beba je na licu mjesta proglašena mrtvom.

Istraga u tijeku

"Policajci su oduzeli psa i uklonili ga s mjesta", istaknuo je glasnogovornik policije.

U tijeku je istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti događaja, među njima i pasminu životinje.

Zasad nije uhićena nijedna osoba.

