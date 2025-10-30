Otkriveni detalji obiteljskog masakra: Majka ubila muža, kći pa sebe, jedino se sin spasio

Policija je objavila detalje stravične tragedije koje je za vikend potresla Njemačku. U kući u gradiću Solms pronađena su tri tijela, piše Fenix.

Prema riječima glasnogovornika Državnog odvjetništva u Wetzlaru, istražitelji polaze od pretpostavke da se radi o obiteljskom sukobu koji je doveo do tragedije. U nedjelju je naređena prioritetna obdukcija koja bi trebala dati više informacija o uzrocima smrti i potvrditi sumnje.

Pronađena su tijela oca, majke i kćeri. Vjeruje se da je majka (55) prvo ubila svog supruga, zatim 18-godišnju kćer, a potom počínila samoubojstvo.

Sin teško ozlijeđen

S mjesta događaja uspio je pobjeći 20-godišnji sin s vidljivim ozljedama glave. Svjedoci su ga pronašli u dvorištu kuće odakle je prevezen u bolnicu.

Kako su otac i kći točno preminuli, u početku nije bilo jasno, no prema prvim rezultatima istrage, kći je vjerojatno otrovana.

Glasnogovornik državnog odvjetništva odbio je dati detaljnije informacije o točnom tijeku događaja, pozivajući se na zaštitu privatnosti obitelji i njihovog najbližeg okruženja. Istražitelji su ranije priopćili da nije postojala opasnost za druge osobe.

"Radi se o jezivoj tragediji", rekao je tužitelj.

