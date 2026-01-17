Majka usred trgovine pokušala zapaliti djecu i sebe: Polila ih zapaljivom tekućinom, a dio i popila

Stravičan incident dogodio se u njemačkom Bremenu kada je žena (40) usred supermarketa pokušala ubiti sebe i svoje maloljetne sinove (4 i 8) na vrlo okrutan način.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, majka je u trgovini sebe i djecu polila zapaljivom tekućinom, a dio i popila. Svjedoci navode da je jednom od sinova tekućinu nasilno ulila u usta, piše Fenix.

Nakon toga je pokušala zapaliti tekućinu, a tragedija je izbjegnuta zbog prisebnosti i brzini ostalih kupaca koji su uspjeli savladati ženu i spriječiti je u naumu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zbrinuti u bolnici

Ubrzo nakon dojave, policija je stigla na mjesto događaja i stavila situaciju pod kontrolu. Hitna pomoć ženu i djecu prevezla je u bolnicu gdje su zadržani na liječenju. O težini njihovog zdravstvenog stanja zasad nema službenih informacija.

Supermarket privremeno je zatvoren nakon incidenta, a policija je obavila razgovore sa svim svjedocima.

U tijeku je istraga koju vodi Kriminalistička policija u suradnji s Državnim odvjetništvom zbog sumnje na pokušaj teškog kaznenog djela protiv života.

Iz policije navode kako je žena već ranije bila evidentirana kao psihički nestabilna osoba, što će svakako biti ključan faktor u daljnjem kaznenom postupku.

POGLEDAJTE VIDEO: Šef bara koji je izgorio u Švicarskoj već poznat policiji: Optužen za prijevaru i otmicu