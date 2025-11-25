FREEMAIL
RAZLOG - BIZARAN /

Majka monstrum izgladnjivala kći do smrti, pretvorila je u kostur: U četiri godine dva puta izašla na zrak

Majka monstrum izgladnjivala kći do smrti, pretvorila je u kostur: U četiri godine dva puta izašla na zrak
Foto: Facebook/wchs Eyewitness News/screenshot

Ispisala ju je iz škole tijekom pandemije koronavirusa u strahu da će se razboljeti i zaraziti Millerine starije roditelje

25.11.2025.
13:38
Tajana Gvardiol
Facebook/wchs Eyewitness News/screenshot
Amerikanka Julie A. Miller (51) zanemarivala je i izgladnjivala svoju kćer Kyneddi (14) do smrti. Ispisala ju je iz škole tijekom pandemije koronavirusa u strahu da će se razboljeti i zaraziti Millerine starije roditelje, piše Mirror. Rekla vlastima da namjerava djevojčicu školovati kod kuće, ali umjesto toga ju je okrutno zlostavljala.

Njezino tijelo ležalo je na tepihu u kupaonici obiteljske kuće danima dok policija nije došla do sumornog otkrića nakon provjere socijalne pomoći. Istražitelji su otkrili da je Julie A. Miller toliko zanemarivala djevojčicu da je podlegla "očitom mršavom, iscrpljenom stanju" u domu u Morrisvaleu u Zapadnoj Virginiji.

Miller se u petak pojavila na sudu kako bi priznala smrt djeteta koju je počinio roditelj, skrbnik ili staratelj. Kada joj u veljači bude izrečena presuda, očekuje se da će majka biti osuđena na maksimalno 15 godina zatvora. Također se mora registrirati u Registru zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Optuženi i baka i djed

Okružni sud okruga Boone u Morrisvaleu čuo je Miller kako je u početku nijekala krivnju kada je uhićena, ali je promijenila svoj iskaz prije zakazanog suđenja. Njezini roditelji, majka Donna Stone i očuh Jerry Stone, također su optuženi za smrt djeteta od strane roditelja, skrbnika ili staratelja. Jerry je proglašen nesposobnim za suđenje nakon sudske procjene mentalnog zdravlja u rujnu, ali Donnino suđenje trebalo bi početi 24. veljače 2026.

Nakon što je ispisana iz škole, Kyneddi je napustila kuću samo dva puta u posljednje četiri godine. Ni u jednom trenutku nije posjetila liječnika.

Donna je tvrdila da njezina unuka ima neodređeni poremećaj prehrane, da mjesecima nije jela i da je nekoliko dana prije smrti postala nesposobna samostalno funkcionirati. Međutim, utvrđeno je da Miller nije osigurala svojoj kćeri hranu.

Dan Holstein, tužitelj, rekao je da je Miller "znala da njezino dijete treba takvu vrstu skrbi i da je namjerno nije dobila." Izricanje presude odgođeno je za 25. veljače 2026. na istom sudu u Morrisvaleu, Zapadna Virginia.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubili joj supruga, trudnu sestru, ona izgubila bebu: Ova heroina i sama je branila Vukovar!

IzgladnjivanjeSmrtDjevojčicaAmerikankaPandemija Koronavirusa
