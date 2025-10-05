Majka i beba poginule u nesreći na autocesti, otac i drugo dijete ozlijeđeni

Strašna nesreća dogodila se u subotu poslijepodne na autocesti A3 između Velburga i Parsberga, tijekom jake kiše. Obiteljski automobil sletio je s ceste, a pritom su poginule mlada majka i njezina beba, piše njemački Bild.

"Situacija je u početku bila potpuno nejasna, zbog čega je na teren upućen velik broj spasilačkih ekipa", rekao je Hannes Raithel, glasnogovornik okružnog Crvenog križa u Neumarktu. Kad je prvi tim hitne pomoći stigao na mjesto nesreće, vozilo je bilo teško oštećeno i završilo je u jarku – unutra se nalazila obitelj s dvoje male djece.

Otac i drugo dijete ozlijeđeni

Slučajno se na suprotnoj strani autoceste zaustavila specijalna jedinica policije. "Zajedno s nekoliko prolaznika, odmah su započeli s reanimacijom", dodaje Raithel. No, za majku i bebu bilo je prekasno – nisu im uspjeli pomoći.

Otac i drugo dijete preživjeli su nesreću. "S obzirom na okolnosti, njihovo stanje je stabilno. Ozlijeđeni su, ali ne teže, i nalaze se u bolnici“, izjavio je Jörg Zitzelsberger, voditelj prometne policije u Parsbergu.

Uzrok nesreće još uvijek nije poznat, ali se pretpostavlja da je povezan s vremenskim uvjetima. Jaka kiša dodatno je otežala spašavanje. "Takve oborine uvijek su izazov za vatrogasce“, rekao je Jürgen Kohl, vatrogasni zapovjednik u okrugu Neumarkt.

Autocesta A3 prema Passauu bila je satima zatvorena za promet. Istragu vodi prometna policija iz Parsberga.