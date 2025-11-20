Članovi 'kavačkog klana' brutalno mučili dvojicu Hrvata: Otkriveni detalji monstruozne torture

Dva pripadnika balkanske mafije osuđena su u srijedu zbog mučenja dvojice Hrvata 2020. godine u jednom stanu u Beču. Nepravomoćno su osuđeni na šest i sedam godina zatvora.

Prema optužnici, Crnogorac (39) i Srbin (50), za koje se tvrdi da su pripadnici zloglasnog kavačkog klana, u stanu u Beču mučili su dvojicu Hrvata, starosti 39 i 64 godine, piše Heute. Osim fizičkog zlostavljanja, prijetili su im pilom i pištoljem s prigušivačem. Državni tužitelj na sudu je iznio i mučne detalje, među njima i onaj da je soba u kojoj su ih mučili bila obložena folijom.

Mafijaški dvojac je navodno 2020. godine namamio žrtve u stan obložen plastičnom folijom. Mlađi Hrvat bio je, prema navodima, sin hrvatskog milijunaša. U stanu su ih vezali, zlostavljali i prijetili im smrću.

'Cijelo lice mi je rasječeno...'

Državno odvjetništvo opisalo je prizore kao materijal "kakav se inače viđa samo u TV serijama". Žrtve su zastrašivali "ručnim pilama i pištoljima s prigušivačima", a situacija je bila, kako je rečeno na sudu, "kao u najgorim noćnim morama".

Mlađeg Hrvata napadali su brutalno više od četiri sata, nakon čega su se prebacili na starijeg, kojeg su nastavili nemilosrdno tući. Među dokazima su pronađene i poruke u kojima su izvještavali nadređenog mafijaša. U jednoj od njih pisalo je: "Stari je slomljen, ovaj ga je tip udario, brate, u lice. Cijelo mu je lice rasječeno, brate... i izrezan je nožem."

Nakon brutalne torture stariji je muškarac uz jecaje obećao da će im predati 750 tisuća eura, nakon čega su obojicu pustili. Međutim, po povratku u Hrvatsku, stariji muškarac, za kojeg se navodi da je krijumčar cigareta, uspio je prikupiti samo 10.000 eura.

Na suđenju niti jedan od dvojice Hrvata, kao ni bilo koji svjedok, nije htio identificirati optuženi dvojac. Takvi "iznenadni gubici pamćenja" nisu rijetkost u mafijaškom miljeu. Branitelji su, s druge strane, tvrdili da se radi o zamjeni identiteta i osporavali optužbe, a tijekom postupka je utvrđeno da optužnica nije bila ispravno podnesena te je morala biti izmijenjena.

