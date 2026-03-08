Mađari prozvali Ukrajinu zbog golemih svota gotovine: 'Za što? Koliko? Kome?'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó ponovno je prozvao Ukrajinu i zatražio objašnjenje za, kako tvrdi, velike količine gotovine koje su navodno prošle kroz Mađarsku.

U objavi na društvenoj mreži X upitao je zašto je preko mađarskog teritorija prebačeno čak 900 milijuna dolara i 420 milijuna eura u gotovini, te tko je i u čiju korist raspolagao tim novcem. Zatražio je i odgovor na pitanje koliki je dio tog iznosa potrošen u Mađarskoj.

"Očekujemo odgovor: zašto je tolika količina gotovine prebačena kroz Mađarsku? Za što je korištena i u čijem interesu? Koliki je dio završio u našoj zemlji i kome je koristio?", poručio je Szijjártó.

We are still waiting for an answer: why were $900 million and €420 million in cash moved through Hungary? What was it used for and in whose interests? How much of it was spent in Hungary and for whose benefit? https://t.co/epf86FS54e — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) March 8, 2026

Pogoršani odnosi

Njegova objava dolazi nakon incidenta koji je dodatno pogoršao odnose između Budimpešte i Kijeva. Mađarske vlasti ranije su objavile da protjeruju sedmero zaposlenika jedne ukrajinske banke koje je policija privela dok su vozilima za prijevoz novca prevozili 80 milijuna dolara i devet kilograma zlata prema Ukrajini. Dok su se ukrajinske strane branile da je riječ o običnom bankovnom transportu, Mađarska porezna uprava je neval da su privedeni zbog sumnje na pranje novca.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je Budimpeštu da je skupinu praktički uzela za taoce i zaplijenila novac. S druge strane, Szijjártó je tada uzvratio pitanjem zašto bi se toliki iznosi prevozili u gotovini ako se radi o uobičajenoj bankarskoj transakciji.

Cijeli spor dolazi u trenutku kada su odnosi dviju zemalja već ozbiljno narušeni. Napetosti su dodatno rasle zbog pitanja tranzita ruske nafte preko naftovoda Družba, ali i zbog poteza mađarskog premijera Viktora Orbána koji je blokirao paket pomoći Europske unije Ukrajini vrijedan 90 milijardi eura.

