FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TOP GUN EFEKT U DAVOSU /

Macronove naočale digle obrve, ali i dionice talijanske tvrtke - pogledajte koliko sada vrijede

Macronove naočale digle obrve, ali i dionice talijanske tvrtke - pogledajte koliko sada vrijede
×
Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Iz Elizejske palače pojasnili su da je Macron nosio naočale kako bi zaštitio oči zbog puknuća krvne žile

22.1.2026.
18:03
danas.hr
Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sunčane naočale koje je tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu nosio francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvale su veliki interes javnosti i snažan rast dionica njihova proizvođača.

Dionice talijanske tvrtke iVision Tech skočile su gotovo 28 posto nakon što je Macronov izgled postao viralan na društvenim mrežama.

Riječ je o modelu Pacific S 01 luksuznog brenda Henry Jullien, čija cijena iznosi 659 eura. "Macronovo pojavljivanje imalo snažan "wow efekt" na tržište, a rast dionica povećao je vrijednost kompanije za oko 3,5 milijuna eura", komentirao je za Reuters izvršni direktor iVision Techa Stefano Fulchir.

Macronov 'Top Gun'

Macronove naočale potaknule su brojne komentare i memove, uz usporedbe s filmom Top Gun, a o svemu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump.

Iz Elizejske palače pojasnili su da je Macron nosio naočale kako bi zaštitio oči zbog puknuća krvne žile.

Zbog naglog interesa, trgovanje dionicama iVision Techa više je puta privremeno obustavljeno, dok je službena internetska stranica brenda zabilježila iznimno velik promet i kratkotrajne tehničke poteškoće, što potvrđuje nagli porast potražnje za tim modelom.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Macronovih naočala do hvalospjeva Putinu i Xiju: Trump opet bez dlake na jeziku

Emmanuel MacronSuncane Naocale
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOP GUN EFEKT U DAVOSU /
Macronove naočale digle obrve, ali i dionice talijanske tvrtke - pogledajte koliko sada vrijede