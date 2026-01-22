Macronove naočale digle obrve, ali i dionice talijanske tvrtke - pogledajte koliko sada vrijede

Sunčane naočale koje je tijekom govora na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu nosio francuski predsjednik Emmanuel Macron izazvale su veliki interes javnosti i snažan rast dionica njihova proizvođača.

Dionice talijanske tvrtke iVision Tech skočile su gotovo 28 posto nakon što je Macronov izgled postao viralan na društvenim mrežama.

Riječ je o modelu Pacific S 01 luksuznog brenda Henry Jullien, čija cijena iznosi 659 eura. "Macronovo pojavljivanje imalo snažan "wow efekt" na tržište, a rast dionica povećao je vrijednost kompanije za oko 3,5 milijuna eura", komentirao je za Reuters izvršni direktor iVision Techa Stefano Fulchir.

Macronov 'Top Gun'

Macronove naočale potaknule su brojne komentare i memove, uz usporedbe s filmom Top Gun, a o svemu se oglasio i američki predsjednik Donald Trump.

Iz Elizejske palače pojasnili su da je Macron nosio naočale kako bi zaštitio oči zbog puknuća krvne žile.

Zbog naglog interesa, trgovanje dionicama iVision Techa više je puta privremeno obustavljeno, dok je službena internetska stranica brenda zabilježila iznimno velik promet i kratkotrajne tehničke poteškoće, što potvrđuje nagli porast potražnje za tim modelom.

